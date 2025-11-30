El Tesoro regresa la próxima semana a los mercados de deuda y cancela la subasta del 11 de diciembre

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español regresará la próxima semana a los mercados de deuda e inaugurará las subastas de diciembre, mes en el que ha decidido cancelar la emisión del día 11, según la informa trasladada por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

De esta forma, en este último mes del año el Tesoro prevé convocar un total de tres subastas los días 2, 4 y 9 de diciembre. En concreto, el 2 se subastarán letras a 6 y 12 meses; el 4, bonos y obligaciones del Estado y el 9, letras a 3 y 9 meses.

La próxima semana, el Tesoro subastará el martes letras a 6 y 12 meses, además de bonos y obligaciones del Estado el jueves, abriendo así las emisiones correspondientes al mes de diciembre.

En concreto, el martes se emitirán letras a seis y doce. En la última subasta de este papel, el organismo colocó 5.028,4 millones, elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las letras a seis meses, pero recortando el interés por la referencia a un año, que aún se mantiene por encima del 2%.

En letras a seis meses, se colocó el interés marginal en el 1,962%, algo por encima del 1,958% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel. En la subasta de letras a doce meses, la rentabilidad marginal bajó desde el 2,021% anterior al 2,003%.

Por su parte, el jueves el Tesoro subastará bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,70%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15% y obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 8 meses, con cupón del 0,85%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 2,491% para los bonos del Estado a 5 años; en el 1,397% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años y en el 3,455% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 11 años y 8 meses

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN PARA 2025

A finales de septiembre, el Tesoro Público anunció un recorte de sus necesidades de financiación para este año en 5.000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.

Actualmente, el coste medio de la deuda en circulación se sitúa actualmente en el 2,28%. Esto es, solo 64 puntos básicos desde su mínimo histórico del 1,64% en 2021, apenas un cuarto de la subida acumulada de 250 puntos básicos de los tipos de interés oficiales en el mismo periodo.

Por otro lado, el coste medio de emisión se está reduciendo en los últimos meses, convergiendo al coste medio de la deuda en circulación y limitando el recorrido al alza de este último. Así, el coste medio de emisión de 2025 hasta el mes de agosto se sitúa en el 2,75%, por debajo del 3,16% del año pasado.

Todo ello ha contribuido a que la carga financiera de la deuda del Estado sobre el PIB se mantenga contenida, en torno al 2%, cerca de su mínimo del 1,88% en 2021 y lejos del máximo del 2,92% registrado en 2014, ha resaltado el Ministerio de Economía.

En este 2025, el Tesoro ha mantenido también el objetivo de diversificación de la base inversora y ha seguido apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Para ello, el Tesoro ha continuado realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica.

En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras y bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.