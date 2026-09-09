El vicepresidente Cuerpo recalca que con Sánchez los salarios han subido cinco veces más que con Rajoy

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recalcado este miércoles que con el Gobierno de Pedro Sánchez los salarios se han revalorizado cinco veces más que durante el periodo 2014-2018, cuando gobernaba Mariano Rajoy.

En la sesión de control al Gobierno, el diputado del PP Jaime de Olano ha dirigido una pregunta oral a Cuerpo para trasladarle cuestiones como la subida de los precios, la vivienda, la factura de la luz o la cesta de la compra, que, según sus cálculos, ha subido un 42% desde que Sánchez está en la Moncloa.

Asimismo, Olano ha relatado que los salarios de los españoles han perdido un 2% de poder adquisitivo desde 2021, mientras que en la OCDE se han revalorizado un 3%, y que una de cada tres familias no ha podido irse de vacaciones "mientras el señor Sánchez veraneaba en La Mareta viendo cómo 80.000 personas invadían su país".

En el turno de réplica, Carlos Cuerpo ha rehusado estos argumentos y ha señalado que si se compara el poder adquisitivo de los españoles en el periodo 2018-2025 con el 2014-2018 --Cuerpo ha excluido el 2012 y el 2013 para dar "ventaja"-- los salarios han crecido más en el periodo más reciente.

SI SE DESCUENTA EL IRPF SIGUE GANANDO SÁNCHEZ, SEGÚN CUERPO

Así, ha expuesto que con Sánchez los salarios han subido un 1% año tras año, mientras que con Rajoy el porcentaje se situó en un 0,2%, lo que supone "cinco veces más". Además, ha apuntado que si se calcula en términos netos, descontando el impacto del IRPF en los sueldos, el crecimiento con Sánchez se sitúa en un 0,5% anual y con Rajoy en 0,25%, es decir, el doble.

Olano ha insistido en exponer la comparativa con los países de la OCDE y ha apostillado que las familias que se siente pobres, según el CIS, se han multiplicado "por seis" desde que Sánchez gobierna, por lo que ha pedido al 'número dos' del Gobierno que "acceder una vivienda no sea sólo un sueño" y no hacer que las familias tengan que elegir "entre encender el aire, la calefacción o poder comer".

Para zanjar el debate, Cuerpo ha apuntado que el número de hogares que muestra alguna dificultad para llegar a final de mes en 2018 se situaba en el 26% y ahora se sitúa en un 20%.

El vicepresidente ha dicho que aunque sigan siendo "muchas" familias con dificultades, el dato muestra que las políticas del Ejecutivo "están funcionando" y ha concluido: "Hay que seguir implementando políticas de protección y de progreso en nuestro país. Hay que seguir haciéndolo con o sin su colaboración".