El 36% del volumen de aceite de oliva virgen extra de Deoleo procede de almazaras sostenibles

Archivo - Un total de 82 almazaras de seis países certificadas en sostenibilidad por Deoleo desde 2018. - DEOLEO - Archivo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El 36% del volumen de aceite de oliva virgen extra (AOVE) comercializado por Deoleo proviene ya de almazaras sostenibles, lo que supone un 2% más que el año anterior, según los datos que figuran en su 'Informe de Sostenibilidad 2025'.

En concreto, la compañía ha registrado un volumen total de ventas de 158 millones de litros a escala global durante el ejercicio, lo que evidencia su capacidad para trasladar las buenas prácticas a grandes volúmenes de producción y liderar la modernización del sector desde el campo hasta la mesa.

Además, la multinacional ha incorporado un 40% de plástico reciclado en sus envases, lo que supone un incremento de 15 puntos porcentuales respecto a 2024 y un adelanto de cinco años sobre el objetivo fijado para 2030. A este hito se suma la reducción de un 30% en sus emisiones globales de gases de efecto invernadero respecto a 2022.

El consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, se ha congratulado por estos logros que demuestran que avanzan con "determinación hacia un modelo empresarial que combina el crecimiento económico con un impacto positivo y real en el ámbito social, medioambiental y de gobernanza".

"A través de todas estas acciones sostenibles queremos elevar el valor del aceite de oliva para aumentar su legado, cuidando el origen, la calidad del producto y al consumidor final, mediante la innovación y la máxima transparencia", ha indicado.

Además el tipo de plástico reciclado consume 70% menos de energía y un 90% menos de agua, este avance ha supuesto una reducción neta del 7,6% en residuos plásticos y que el 79% de las botellas de Deoleo ya sean reciclables. A nivel industrial, la consolidación de su modelo 'Residuo Cero' ha permitido revalorizar y dar una segunda vida al 94,4% de los desechos generados en sus fábricas de Alcolea y Tavarnelle.

En cuanto a la descarbonización de la cadena de valor y sumado al rol de los olivos como sumideros de carbono -por cada litro de aceite, los olivos absorben 10,7 kg de CO2-, Deoleo ha afianzado una reducción del 30,3% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (alcances 1, 2 y 3) respecto a 2022, lo que ha supuesto evitar la emisión de 135.270 toneladas de dióxido de carbono, avanzando firmemente en sus objetivos climáticos validados por la iniciativa internacional SBTi.

Esto se suma a que las fábricas de la compañía operan con un 98% de energía eléctrica renovable, tras registrar un incremento anual del 14,5% en el uso de fuentes limpias.

Por otro lado, el Protocolo de Sostenibilidad se mantiene como el eje de la estrategia ESG de Deoleo en el ámbito del origen del aceite. Al cierre de 2025, la compañía ha certificado 95 almazaras bajo este Protocolo, lo que representa un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior. Esta red de estrecha colaboración con más de 61.000 agricultores permite a la compañía respaldar y certificar prácticas agrarias en cerca de 350.000 hectáreas de olivar en el mundo.

APUESTA POR LA TRANSPARENCIA Por otro lado, la transparencia se ha consolidado como un eje transversal de la gobernanza corporativa de Deoleo, asegurando la integridad en cada etapa del negocio. Bajo esta premisa, la compañía ha dado un salto cualitativo al expandir su sistema de trazabilidad digital basado en la tecnología TrustOS de Telefónica Tech.

Esta tecnología mediante códigos QR, que certifica el recorrido completo del producto y aporta datos exactos sobre el origen del aceite en cada botella, ya está implementada en 51 referencias de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de diferentes marcas, abarcando el 36% de todo el volumen comercializado por Deoleo.

Este rigor se extiende a toda la cadena de valor, como demuestra la evaluación en materia ESG del 100% de sus proveedores clave, incluyendo tanto a 'copackers' como a proveedores de material auxiliar.

Por otro lado, Deoleo ha adaptado el modelo de incentivos de su equipo directivo, supeditando hasta un 50% de la retribución variable al cumplimiento de objetivos específicos, en gran parte vinculados a la estrategia de sostenibilidad.