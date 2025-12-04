Accenture y Snowflake ayudarán a las empresas a reinventar sus modelos de negocio mediante IA y datos

Archivo - Sedes de la empresa Accenture en el Parque Empresarial La Finca de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma de servicios profesionales Accenture y la compañía de Inteligencia Artificial (IA), datos y 'cloud' Snowflake expanden su colaboración para ayudar a las empresas a reinventar sus modelos de negocio mediante IA y datos, según han indicado en un comunicado este jueves.

En concreto, con la creación del Accenture Snowflake Business Group, las compañías escalarán la innovación mediante IA generativa y los resultados de negocio para clientes como Caterpillar, apoyadas por Accenture AI Refinery, y por recientes innovaciones como Snowflake Intelligence and Snowflake Cortex AI.

El director de estrategia y servicios de Accenture, Manish Sharma, ha declarado que "en el frenético mercado actual, las empresas se encuentran bajo una enorme presión por la necesidad de reinventar sus modelos operativos y de negocio para mantenerse en la vanguardia".

"Accenture Snowflake Business Group ayudará a los clientes a aprovechar la base de datos fiables, accesibles y contextualizados de Snowflake junto con la capacidad de Accenture para optimizar el potencial de la IA avanzada", ha añadido.

OBTENER INFORMACIÓN FINANCIERA EN MOMENTOS CLAVE

De su lado, el consejero delegado de Snowflake, Sridhar Ramaswamy, ha expuesto que la colaboración con Accenture ya ha permitido a "cientos de organizaciones desbloquear el potencial de la IA, descubriendo así elementos y patrones clave sin precedentes".

"Accenture Snowflake Business Group combina la experiencia líder de Accenture en la reinvención empresarial con la sencilla, conectada y confiable plataforma de Snowflake", ha destacado, enfatizando que dicha colaboración permite a las empresas alcanzar su "máximo potencial en el uso de datos e IA, transformando la manera de aprovechar información para crear nuevas herramientas de última generación impulsadas por IA".

Asimismo, el fabricante de equipos industriales Caterpillar está colaborando con Accenture y Snowflake para sacar el máximo partido a sus datos operativos, lo que ayudará a mejorar la calidad de fabricación, obtener información financiera en momentos clave y mejorar la gestión del conocimiento para trabajos complejos.

COLABORACIÓN DE LARGA DURACIÓN

La colaboración, que combina el Centro de Excelencia de IA en tecnologías de la información de Caterpillar, la experiencia industrial de Accenture y la capacidad de IA de Snowflake, permitirá acelerar la transformación digital de Caterpillar en toda la empresa respecto al uso de IA y datos.

En este sentido, el director de informática de Caterpillar, Jamie Engstrom, ha subrayado que su trabajo con Accenture y Snowflake supone un "gran paso adelante en su camino para convertirse en una organización íntegramente impulsada por la IA y los datos".

"Nuestra colaboración, junto con el Centro de Excelencia en IA de tecnologías de la información de Caterpillar, nos permitirá tomar decisiones más rápidas basadas en datos que mejoren la eficiencia, aumenten la calidad y aporten mayor valor", ha recalcado. El nuevo Accenture Snowflake Business Group se basa en una colaboración de larga duración centrada en ayudar a los clientes a transformar sus datos en un activo empresarial clave.

Así, el grupo contará con el apoyo de más de 5.000 profesionales certificados como Accenture SnowPro, la mayor base de talento certificado del ecosistema. Como parte del Accenture Snowflake Business Group, las compañías invertirán conjuntamente en la creación de un Centro de Excelencia global, donde equipos especializados de Accenture y Snowflake trabajarán de forma conjunta con los clientes para aplicar las últimas tecnologías y co-crear nuevos activos y soluciones.

Además, el Business Group aprovechará la experiencia sectorial de Accenture, sus capacidades de reinvención empresarial y sus relaciones en el ecosistema, así como la plataforma Accenture AI Refinery.