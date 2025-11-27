Acciona Energía vende dos activos renovables en Sudáfrica por 255 millones y obtiene plusvalía de 65 millones

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con Cennergi, filial de Exxaro Resources Limited y uno de los principales productores independientes de energía renovable en Sudáfrica, para la venta de su participación en dos activos renovables que suman 232 megavatios (MW) de capacidad, por un valor empresarial de 255 millones de euros.

En concreto, los dos proyectos son el parque eólico Gouda, con una capacidad de 138 MW, y la planta fotovoltaica Sishen, de 94 megavatios pico (MWp), en operación desde 2015 y 2014, respectivamente, según ha informado este jueves la empresa en un comunicado.

Se espera que la operación se cierre en 2026, condicionada a la obtención de las autorizaciones regulatorias habituales, y que genere una plusvalía para la compañía estimada en cerca de 65 millones de euros.

Acciona Energía posee el 55% de cada proyecto a través de Acciona Energía Internacional, sociedad en la que también participan AXA (20%) y Bestinver Infra FCR (5%), mientras que el 45% restante pertenece a Royal Bafokeng Holdings (25%), Soul City (10%) y Community Trust (10%).

La transacción incluye asimismo el 80% que Acciona Energía posee en la sociedad responsable de la operación y el mantenimiento de ambas instalaciones, que cuentan con financiación de proyecto por un importe aproximado de 100 millones de euros.

Esta operación se enmarca en la estrategia de rotación de activos que Acciona Energía anunció en noviembre de 2023.

Desde entonces, la compañía ha alcanzado acuerdos para la venta de más de 1,4 gigavatios (GW) de capacidad renovable en Costa Rica, España y Perú por un valor de más de 2.000 millones de euros, poniendo de relieve el atractivo de sus activos en el mercado y fortaleciendo su posición financiera mediante la cristalización de valor.