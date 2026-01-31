Ingenieros de Caminos defienden la "robustez" y seguridad del sistema ferroviario español en un informe sobre Adamuz

Informe del Colegio de Ingenieros de Caminos tras el accidente de Adamuz (Córdoba). - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha presentado un informe técnico-divulgativo del sistema ferroviario español en el que reitera su confianza en la "robustez del sistema ferroviario" y donde destaca que el tren se encuentra "entre los modos de transporte más seguros" debido a sus "altas regulaciones" y los "abundantes procedimientos" que permiten controlar los riesgos asociados a su uso.

"El Comité Técnico de Transportes y Movilidad del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos quiere reiterar su confianza en la robustez del sistema ferroviario, en la profesionalidad de quienes lo diseñan, construyen, mantienen y operan, y en el rigor de las investigaciones en curso, convencido de que el análisis objetivo y con profundidad técnica es la mejor garantía para mejorar la seguridad y preservar la confianza de la sociedad en el ferrocarril", ha expresado el Colegio.

Además, en el escrito informan de que "absolutamente todo está orientado a la protección de las personas que utilizan el ferrocarril" y a ayudar a quienes "trabajan, proyectan, construyen, supervisan, inspeccionan y conducen a evitar los posibles errores que vayan contra esa filosofía de protección y cuidado del usuario".

El informe '17 claves técnico-divulgativas sobre el sistema ferroviario español relacionadas con el accidente de Adamuz' se trata de un documento de carácter explicativo cuyo objetivo es aportar información técnica tras el accidente del pasado 18 de enero ocurrido en Adamuz (Córdoba) y se enmarca en el Plan de Seguimiento del Accidente Ferroviario de Adamuz activado por la Junta de Gobierno del Colegio el 20 de enero.

Asimismo, en el escrito, que ha sido elaborado por un comité compuesto por expertos en ingeniería ferroviaria pertenecientes a diferentes ramas del Colegio, se abordan cuestiones clave como la estructura del sistema ferroviario español, las características de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, la vía ferroviaria y sus componentes, las soldaduras, los procesos de mantenimiento e inspección, la señalización y los sistemas de control, la dinámica del material rodante, la gestión del tráfico o el papel del factor humano, entre otros.

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos han matizado que este documento no contiene conclusiones periciales ni valoraciones sobre responsabilidades, ni tampoco pretende anticipar los resultados de las investigaciones técnicas o judiciales que corresponden exclusivamente a los órganos competentes.

"Hasta que no se complete el análisis conjunto y correlacionado de todas las evidencias, no es posible establecer conclusiones definitivas ni reconstruir de forma completa y concluyente la secuencia de los hechos", exponen los expertos en el informe.