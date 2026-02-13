Accor desembarca con su marca Swissôtel en República Checa con una apertura en Mariánské Lázne - ACCOR

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca Swissôtel, perteneciente al grupo hotelero Accor, ha anunciado oficialmente su desembarco en la República Checa con la apertura del Swissôtel Mariánské Lázne.

El nuevo establecimiento se ubica en uno de los destinos termales más prestigiosos del mundo, reconocido por la UNESCO dentro del grupo de los 'Grandes Balnearios de Europa', consolidando así la expansión de la firma en el segmento del lujo y el bienestar en Europa Central.

El complejo cuenta con un total de 102 habitaciones y 22 suites, a las que se suma una exclusiva suite presidencial. Según ha informado la compañía, el diseño del hotel respeta el encanto histórico del edificio original e integra la innovadora 'Vitality Room', un concepto de alojamiento que combina tecnología circadiana y paredes de bienestar para optimizar el descanso y la recuperación de los huéspedes.

La oferta gastronómica del nuevo activo incluye el restaurante internacional con toques locales 105 Dining Lounge, el Bohemian Bar, el Swiss Café y un bar en la azotea denominado pod oblaky, que ofrece vistas panorámicas del entorno natural.

Asimismo, el bienestar se posiciona como el eje central de la propiedad a través del Pürovel Spa & Sport, un espacio que integra saunas, piscinas climatizadas, sala de sal y un hammam tradicional.

El vicepresidente de operaciones de marcas Premium, Midscale y Economy de Accor para Europa del Este, Jean Wendling, ha destacado que esta apertura representa un "hito" para la marca en la región.

"Estamos introduciendo un hotel que fusiona la vitalidad suiza con el carácter único de Mariánské Lázne, ofreciendo una experiencia premium arraigada en el bienestar y el equilibrio tanto para viajeros de ocio como de negocios", ha señalado el directivo.

Con esta incorporación, Swissôtel supera las 40 propiedades a nivel mundial y refuerza su presencia en el continente europeo, sumándose a las recientes aperturas de la marca en Kolasin (Montenegro) y Poiana Brasov (Rumanía).