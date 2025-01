Adiós a las ayudas al transporte: nuevas tarifas a partir de mañana tras el 'no del Congreso al decreto del Gobierno

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El transporte público dependiente del Gobierno central vuelve a sus precios originales tras el 'no' de PP, Vox y Junts en el Congreso al decreto de ley Ómnibus, aprobado el pasado diciembre, y que contemplaba rebajas en el precio del transporte.

En concreto, todos los descuentos del transporte público que fueron inicialmente prorrogados para los primeros seis meses del año dejarán de aplicarse este jueves, según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes a Europa Press.

La venta de los títulos gratuitos de Renfe y de autobuses estatales queda congelada, al no haber recibido la medida la convalidación de una mayoría del Congreso de los Diputados.

No obstante, el fin de los descuentos no se aplica a quienes ya tengan el abono en vigor según ha confirmado el Ministro de Transportes, Óscar Puente. Además, se desconoce cómo se podrá revertir esta situación de los descuentos de transporte, que llevará un tiempo y no será antes de mañana.

Con todo, otras medidas que incluía el decreto de ley Ómnibus como la revalorización de las pensiones o la prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables, también quedarán derogadas.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS DESCUENTOS EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA?

En cuanto a los descuentos al transporte gestionados por cada comunidad autónoma o ayuntamientos, como autobuses urbanos e interurbanos, metros o tranvías, también decaen al formar parte de la misma medida, que implicaba una financiación del Estado del 30% del total, quedando otro 20% o 30% a cargo de las comunidades o ayuntamientos.

Cada región avisará próximamente sobre el nuevo uso que se le podrá dar a los abonos ya comprados con descuento o si seguirán financiando los descuentos o parte de ellos por su cuenta.

En el caso de Madrid, gracias a estos descuentos se puede utilizar todo el transporte público dentro de la comunidad por sólo 32,8 euros, sin incluir los media distancia y alta velocidad. Sin este descuento, el precio mensual del transporte podría alcanzar los 82 euros.