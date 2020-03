Adriana Lastra espera que salgan adelante los Presupuestos del Estado y dice que van por el "buen camino"

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha esperado que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado y ha señalado que "el primer paso ya lo hemos dado, que es sacar la senda de estabilidad tanto en el Congreso como en el Senado".

Según ha dicho, "espero poder llegar a acuerdo presupuestario con el resto de fuerzas políticas para traer pronto los Presupuestos, querríamos traerlos en mayo-junio porque seguimos con los Presupuestos de Montoro".

A su juicio, "estamos en el buen camino, creo que el entendimiento con las fuerzas políticas está bien encauzado, y me gustaría llegar a acuerdos con otras fuerzas, con Ciudadanos, con UPN, con el PP... menos con la ultraderecha con todos, pero nos encontramos un bloqueo total y absoluto de cualquier política por parte de la derecha española". "Es un no irracional de la derecha porque el proyecto que tienen es atacar al Gobierno, no hay una sola propuesta", ha opinado.

Lastra ha defendido que el Gobierno tiene que sacar adelante los Presupuestos, porque "es la herramienta de las políticas para hacer inversiones, destinar recursos a educación, sanidad y más".