El director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, durante el Encuentro Global ‘Espacio y defensa. Cómo Europa está construyendo su soberanía estratégica desde la órbita, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro, organizad - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, ha afirmado este viernes que España lo ha hecho "extremadamente bien" en materia espacial a lo largo de sus más de 60 años de trayectoria y ha adelantado que en menos de un año el país contará con capacidad para poner cargas en órbita con medios propios a través del lanzador Miura 5, lo que le situará en un reducido club de una decena de potencias mundiales.

"Como titular diría que España lo ha hecho extremadamente bien en materia espacial y eso tiene que continuar en los años venideros", ha subrayado Cortés durante su participación en el encuentro 'Espacio y Defensa: cómo Europa está construyendo su soberanía estratégica desde la órbita', organizado este viernes en Madrid por Europa Press.

El responsable de la AEE ha explicado que el sector espacial ha sido siempre una "prioridad nacional" y un "tema de Estado" con un apoyo sostenido durante siete décadas, lo que ha permitido pasar de colaborar con la NASA en estaciones terrenas y obra civil a una situación en la que la industria española es capaz de "concebir, diseñar, fabricar y operar sistemas completos".

En este contexto, ha puesto en valor los 14 años de respaldo a una empresa nacional de lanzadores para lograr autonomía estratégica.

Según ha detallado, frente a los cerca de 100 países que poseen satélites propios, apenas nueve o diez pueden lanzarlos.

"Tenemos 100 países que dependen de 10. Afortunadamente, nosotros estamos en disposición de entrar en ese club muy breve", ha señalado sobre el lanzamiento del Miura 5 previsto para el próximo año desde la Guayana Francesa.

"Ningún proyecto en Europa se concibe sin una participación muy fuerte de nuestro país", ha sentenciado Cortés, quien ha incidido en que el espacio mueve unos 600.000 millones de dólares anuales y tiene un carácter "sistémico", al ser parte del sistema de vida actual.

LIDERAZGO EN APLICACIONES, EXPLORACIÓN LUNAR Y EMPRENDIMIENTO

Por áreas, ha situado las aplicaciones como un ámbito en el que España destaca "con mucha diferencia", con liderazgo en comunicaciones seguras mediante la constelación IRIS2 y en navegación por satélite, en alusión a GMV, una empresa española "clave en toda la historia de Galileo" y al frente de la misión Celeste (LEO-PNT) para reforzar la señal desde órbita baja.

En teledetección, ha aludido a Airbus Defence and Space, señalando que lidera desde España uno de los satélites Sentinel de Copernicus junto a más de 40 empresas internacionales, además de impulsar la constelación Atlántica Plus --actualmente en preparación de oferta--, que contará con tres satélites con sensores ópticos multiespectrales, infrarrojos, sistemas fotónicos --en referencia a DAS Photonics, a la que ha descrito como referencia mundial en esta tecnología--, comunicación intersatelital y una carga "totalmente orientada a la seguridad y en cooperación con el Ministerio de Defensa".

En ciencia y exploración, ha resaltado el liderazgo español en la misión Arrakis para estudiar la materia oscura, la ambición de participar en la futura economía lunar prestando servicios de conectividad y posicionamiento en la Luna, y el lanzamiento de una convocatoria tecnológica dentro del Plan Nacional y la Agencia Espacial Europea (ESA) para desarrollar propulsión espacial nuclear, "porque la única forma de ir más allá de la Luna, Marte y otros planetas del sistema solar es con propulsión nuclear".

Asimismo, ha subrayado el impulso al emprendimiento mediante ocho incubadoras en España que han generado más de 120 empresas de alta tecnología dirigidas por emprendedores nacionales, de las cuales un 80% sigue activa y colabora regularmente con la agencia.

LA SEGURIDAD, PREOCUPACIÓN NÚMERO UNO Y EL "COMBATE EN ÓRBITA"

Cortés ha explicado que la preocupación número uno del ciudadano hoy es la seguridad, "con mucha distancia" respecto a otras cuestiones como la sostenibilidad, razón por la cual la AEE está adscrita tanto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como al de Defensa.

En este sentido, ha advertido de un "cambio completo de paradigma" respaldado por hechos en órbita, como el reciente acercamiento "no colaborativo" de un satélite Cosmos a un satélite ICESat, la toma regular de fotografías a otros activos --con el contrato de Estados Unidos con la empresa HEO para realizar vigilancia coplanar-- o las interferencias permanentes desde el espacio en la costa báltica.

Asimismo, ha citado la confirmación pública por parte del jefe del Mando Espacial estadounidense de que el país dispone de armas en órbita, algo que desde España ya sospechaban pero de lo que ahora tienen "certeza".

"El siguiente paso en materia de defensa espacial es precisamente el combate en órbita. Ya hay tecnología y ya hay sistemas que están orientados a esa actividad; no solamente es importante ahora, sino que redoblará su importancia en el futuro próximo", ha alertado.

DE UN ESCENARIO MULTILATERAL A UNO MULTIPOLAR Y EL RETO DE EUROPA

En el plano geopolítico, ha señalado que el mundo ha pasado de un planteamiento multilateral a un escenario multipolar liderado por Estados Unidos como "número uno indiscutible", seguido muy de cerca por China y, en tercer lugar, por Europa.

Sobre Estados Unidos, ha apuntado su capacidad para realizar 1.000 lanzamientos al año, el nuevo centro aprobado en Luisiana con más de 100.000 millones de dólares de inversión, los más de 8.000 satélites de Starlink y el relevo del Falcon 9 en favor de Starship.

Respecto a China, ha destacado su plan para desplegar 200.000 satélites, su meta de llegar a la Luna antes de 2030 y el desarrollo de lanzadores reutilizables por más de diez empresas, con dos propulsores ya recuperados con éxito.

Frente a ambos, Cortés ha defendido que Europa parte de una situación "de privilegio" con los mejores sistemas del mundo en navegación (Galileo) y teledetección (Copernicus), y acceso autónomo al espacio con Ariane y Vega.

No obstante, ha urgido a Europa a tomar decisiones rápidas para ganar autonomía estratégica en exploración espacial y prepararse para el salto hacia la órbita cislunar y un establecimiento permanente en la Luna que "en menos de una década veremos de forma cotidiana".

Para ello, ha recordado las cinco resoluciones políticas impulsadas hace dos meses en París por el presidente francés, Emmanuel Macron, y ha señalado la próxima reunión ministerial del 15 de diciembre en Roma como la cita clave donde se pondrán "los cimientos de la exploración espacial".