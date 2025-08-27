Las afectaciones de vuelo disminuyen a pesar de temporada alta de viajes, pero las cifras casi se duplican

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las afectaciones de vuelo disminuyen a pesar de la temporada alta de viajes, pero las cifras prácticamente duplican las del año pasado, según se desprende de la segunda edición del informe 'Flight Disruptions Report' realizado por Kiwi.com.

En concreto, tal y como detalla la empresa, durante el pasado mes de julio las interrupciones de vuelos afectaron al 2,78% de los pasajeros a nivel global, casi el doble de lo registrado en julio de 2024 (1,8%).

Sin embargo, a pesar del tráfico registrado en temporada alta, la tasa ha sido inferior a la de junio, marcando una "inusual inversión de la tendencia habitual del verano".

GUERRA DE GAZA, LA MAYOR CAUSA DE ALTERACIONES DE VUELOS

A partir de sus datos globales de vuelos, Kiwi.com también ha identificado los principales factores detrás de estas disrupciones de mitad de temporada. Así, el "conflicto en Oriente Medio sigue siendo la mayor causa de alteraciones de vuelos", y representa el 53,12% del total de clientes de Kiwi.com afectados en todo el mundo.

No obstante, su impacto en el escenario global se está reduciendo, con una tasa de disrupción del 39,5% en los países más afectados (Israel, Irán, Irak, Jordania, Catar), 14 puntos porcentuales menos que en junio.

Igualmente, en Europa se han reportado "numerosas huelgas", como la de manipulación de equipaje en Portugal o la huelga parcial de controladores aéreos en Marsella, que han representado el 33% de los acontecimientos que Kiwi.com ha seguido por su potencial disruptivo.

Sin embargo, su impacto en los clientes ha sido "menor de lo esperado". De su lado, la proporción de grandes disrupciones causadas por personal de Control de Tráfico Aéreo (ATC por sus siglas en inglés), aeropuertos o aerolíneas ha caído al 0,08%, muy por debajo del 10% del año pasado y del 8% de junio.

El cofundador y consejero delegado de la firma, Oliver Dlouh, ha comentado que aunque los titulares "suelen enfocarse en las huelgas o el récord de número de pasajeros, sus datos muestran que estos son desafíos que la industria está, en gran medida, preparada para gestionar".

"Lo que realmente altera los viajes a gran escala son los acontecimientos inesperados, como el conflicto en Oriente Medio", ha añadido Dlouh, que ha señalado que "con casi el doble de viajeros afectados por disrupciones en comparación con el año pasado su compromiso para resolver este problema es más firme que nunca".