La afluencia a los centros comerciales en España se eleva un 1,7% en octubre, impulsado por Halloween

Archivo - Varias personas observan el interior de una tienda en Madrid por Halloween - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La afluencia a los centros comerciales españoles aumentó un 1,7% en el mes de octubre respecto al mismo mes del año 2024, según el índice mensual publicado por Sensormatic Solutions, la marca de Johnson Controls para soluciones 'retail'.

En concreto, el acumulado anual se sitúa en un incremento del 2,6%, mientras que si se comparan los últimos 12 meses (noviembre 2024 a octubre 2025 frente a noviembre 2023 a octubre 2024), el acumulado se sitúa en el 2,3%.

El general manager de Traffic Insights Iberia en Sensormatic Solutions, Ezequiel Durán, ha explicado este crecimiento. "A pesar del aumento de los precios de consumo, las actividades temáticas de Halloween, que muchos centros comerciales organizan para ofrecer experiencias más allá de la compra, y la búsqueda adelantada de regalos de Navidad podrían ser las razones que expliquen el aumento en la afluencia", ha indicado.

Por su parte, en el caso de Portugal, la visita de clientes a los centros comerciales lusos descendió un 2,2% respecto a octubre de 2024, con un acumulado anual que se sitúa en el +0,5%.