Agricultura reparte más de 226 millones entre las CCAA para financiar diversos programas

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MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado el reparto entre las comunidades autónomas de 226.472.660,35 euros para financiar intervenciones de desarrollo rural, actuaciones de competitividad y calidad de la producción, el programa 'Posei' de Canarias y los programas escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche.

Del total, 158,2 millones de euros se destinan a la cofinanciación estatal de acciones de desarrollo rural de las comunidades autónomas incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.

Estas medidas se orientan a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, la gestión sostenible de los recursos naturales, la acción frente al clima y el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales.

A su vez, el programa de apoyo a las producciones agrarias de Canarias (Posei) recibe 21 millones de euros, mientras que otros 9,2 millones financiarán distintas actuaciones de competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios.

Dentro de estas actuaciones se incluyen líneas como el fomento de la apicultura, con 4,58 millones de euros, también la calidad de las variedades vegetales y certificación de materiales de reproducción, con 1,75 millones, el fomento de razas autóctonas españolas, con 1,45 millones y el control oficial del rendimiento lechero, con 1,45 millones de euros.

En el ámbito de los programas escolares, el acuerdo contempla un total de 19,4 millones de euros para el curso 2026/2027 destinados al consumo de frutas, hortalizas y leche, así como la reasignación de 18,5 millones de euros correspondientes al curso actual 2025/2026.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado además la convocatoria de grupos de trabajo con las comunidades autónomas en las próximas semanas para analizar el futuro plan nacional de aplicación de la PAC (Política Agraria Común) a partir de 2028, una vez se acuerde el nuevo Marco Financiero Plurianual europeo.