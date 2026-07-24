Airbnb selecciona los dos primeros proyectos de su programa 'Compromiso Rural' en Aragón y Andalucía

Pantano Bajo Guadalquivir - AIRBNB

Estos serán los primeros proyectos para revitalizar la España rural a través del turismo MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Airbnb ha seleccionado los dos primeros proyectos que recibirán apoyo dentro de su programa 'Compromiso Rural': el Triángulo del Agua, en la comarca de Calatayud (Aragón), y el Bajo Guadalquivir (Sevilla, Andalucía), con el objetivo de impulsar el turismo regenerativo y contribuir a la reactivación económica de las zonas rurales.

La iniciativa forma parte del plan 'Compromiso Rural', presentado por la compañía en noviembre de 2025 y dotado con una inversión de 50 millones de dólares (43 millones de euros) durante tres años para promover un modelo de turismo más descentralizado y responsable en la España rural.

Los dos proyectos fueron elegidos entre 37 candidaturas presentadas por entidades de desarrollo rural de diferentes comunidades autónomas. El programa busca apoyar iniciativas vinculadas a la rehabilitación de viviendas, la revitalización de negocios locales y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural, con el objetivo de generar actividad económica en municipios rurales y contribuir a combatir la despoblación.

En la comarca de Calatayud, el proyecto impulsado por ADRI Calatayud pretende convertir el entorno del Monasterio de Piedra, que recibe más de 320.000 visitantes al año, en un destino de pernoctación. Para ello contempla la creación del centro de turismo activo Tranquera Aventura, en el embalse de La Tranquera, con actividades como kayak, paddle surf, senderismo, bicicleta de montaña y tirolina.

Además, prevé rehabilitar dos edificios municipales en desuso en Godojos para crear tres viviendas de alquiler social destinadas a personas o familias que se instalen a vivir o trabajar en el municipio, así como recuperar el taller del último alfarero de Alhama para convertirlo en un espacio dedicado a talleres y experiencias vinculadas a este oficio tradicional.

El segundo proyecto seleccionado corresponde al Bajo Guadalquivir, promovido por la Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir (Adelquivir), que busca posicionar esta zona sevillana como destino turístico propio mediante la creación de una red de experiencias en torno al aceite, el vino, el flamenco, el patrimonio y la naturaleza.

Entre las actuaciones previstas figuran la creación de un centro de oleoturismo junto a Los Molares, nuevos alojamientos vinculados a una bodega en el casco histórico de Lebrija, la restauración de la Torre del Homenaje del Castillo de las Aguzaderas, en El Coronil, y la mejora del entorno de avistamiento de aves del pantano de la Torre del Águila.

Airbnb financiará los proyectos seleccionados y realizará un seguimiento de su ejecución junto a entidades especializadas como AlmaNatura. El apoyo combinará ayudas directas para la rehabilitación de viviendas, infraestructuras y patrimonio con financiación en condiciones favorables para impulsar negocios locales y proyectos de emprendimiento rural promovidos por entidades privadas de desarrollo rural.

La compañía ha remarcado que el programa tendrá continuidad con nuevas convocatorias durante los próximos años para seleccionar nuevos proyectos en comunidades rurales de toda España.

El director general para Airbnb Marketing Services en España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, ha destacado que el programa nace con la convicción de que "el turismo, bien entendido, puede ser una palanca para revitalizar la España rural" y ha destacado que las 37 candidaturas recibidas demuestran el potencial existente en estos territorios.

Por su parte, el director ejecutivo de AlmaNatura, Juanjo Manzano, ha subrayado que la iniciativa permite trabajar junto a los territorios "desde una perspectiva profunda y humana", atendiendo a las necesidades de cada comunidad, desde el impulso a pequeños productores hasta la recuperación del patrimonio histórico.