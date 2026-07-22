Airtificial es elegida por SkyDrive como proveedor de su aeronave eléctrica y se dispara un 7% en Bolsa

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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Airtificial, a través de su división Aerospace & Defense, ha sido seleccionada por la empresa japonesa de aeronaves SkyDrive para la industrialización y fabricación de las piezas estructurales primarias y secundarias de su aeronave eléctrica eVTOL, según ha indicado en un comunicado este miércoles.

Esta noticia ha sido recibida con optimismo por el mercado, ya que los títulos de la firma española se disparaban un 7% en torno a las diez de la mañana, hasta los 0,0961 euros.

Airtificial ha explicado que se trata de "uno de los mayores contratos" en la fabricación de piezas estructurales para aviación civil firmados en sus 30 años de historia y supone su entrada en el mercado de la movilidad aérea eléctrica avanzada y el primer contrato firmado con un fabricante final japonés.

NUEVA GENERACIÓN DE VEHÍCULOS PARA IMPULSAR MOVILIDAD ELÉCTRICA

SkyDrive está especializada en el desarrollo del eVTOL, una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical. Su modelo SD-05, con capacidad para un piloto y dos pasajeros, forma parte de una nueva generación de vehículos destinados a impulsar la movilidad eléctrica aérea avanzada.

Tras este acuerdo alcanzado durante la celebración del Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough (Reino Unido), Airtificial Aerospace & Defense fabricará, en su planta de Jerez de la Frontera (Cádiz), alrededor de una veintena de piezas estructurales en fibra de carbono para cada aeronave de SkyDrive.

Se trata de piezas estructurales que deben cumplir con los estándares de calidad de fabricación y seguridad de vuelo que exige el sector aeroespacial. El uso de soluciones de fibra de carbono permite reducir el peso frente a alternativas metálicas equivalentes y contribuir así a mejorar la eficiencia energética de las aeronaves.

La incorporación de SkyDrive como nuevo cliente y la entrada en este nuevo mercado permiten a la compañía ampliar su presencia en un segmento "emergente con un elevado potencial de crecimiento".

"La movilidad aérea avanzada constituye uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento dentro del sector aeroespacial, impulsado por el desarrollo de nuevas soluciones de transporte más sostenibles y eficientes", ha apuntado, añadiendo que este contrato representa un "nuevo paso en la estrategia de crecimiento internacional de esta división y demuestra una vez más su capacidad de adaptación a nuevas tecnologías aeronáuticas".

El consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha destacado que con la incorporación de SkyDrive como nuevo cliente no solo amplían su presencia internacional, sino que entran en un mercado con un enorme potencial de crecimiento aportando su experiencia en este ámbito para una nueva generación de aeronaves".