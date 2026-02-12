Aldi cifra en hasta 2.000 euros el ahorro anual en la compra y hasta 350 en carne y pescado en 2025

Pasillo carnes Aldi. - ALDI

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aldi ha asegurado que ha contribuido a reducir hasta en 352 euros al año el gasto en carne y pescado, las categorías en las que más ha ayudado al ahorro de las familias españolas, y ha cifrado en hasta 2.000 euros el ahorro anual que han podido lograr sus clientes en 2025 en el conjunto de su cesta de la compra lo que equivale a unos 40 euros semanales, según el último estudio interno de la compañía.

Según ha explicado la cadena mediante un comunicado, este ahorro se enmarca en un modelo basado en la eficiencia y en una política de precios bajos estables, con la que ha facilitado el acceso a alimentos esenciales a precios reducidos durante todo el año y ha situado la carne y el pescado como uno de los principales motores del ahorro en la compra habitual.

En el ámbito de la carne, Aldi ha subrayado que desde 2021 su consumo ha ido en aumento, de acuerdo con el 'Observatorio de Frescos de la compañía', hasta representar actualmente el 27% del gasto en productos frescos. En este contexto, han señalado que trabaja para ofrecer carne de calidad al mejor precio, con el 100% de la carne fresca de origen nacional y procedente de ganaderías ubicadas en regiones como Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Galicia.

La compañía ha destacado, además, que nueve de cada diez referencias de carne cuentan con sello de bienestar animal, una certificación que, según han remarcado, "acredita un mayor cuidado y respeto en todo el proceso productivo".

En la categoría de pescado, Aldi ha indicado que combina el ahorro con un "firme compromiso" con la sostenibilidad y ha recordado que desde 2009 incorpora el sello azul del 'Marine Stewardship Council '(MSC) en su surtido.

Además del sello MSC, la compañía ha precisado que trabaja con otros certificados de sostenibilidad en productos procedentes de acuicultura, como el 'Aquaculture Stewardship Council' (ASC), la etiqueta ecológica de la Unión Europea y el estándar de buenas prácticas agrarias Global G.A.P., con los que pretende "reforzar su compromiso con una oferta responsable y de calidad".

MÁS DE 490 SUPERMERCADOS EN ESPAÑA

Aldi ha detallado que cuenta actualmente con 498 supermercados en España y que ocho millones de hogares compran de forma habitual en la cadena, mientras que cuatro de cada diez consumidores la eligen para su compra semanal. Este crecimiento, ha insistido, se apoya en un "modelo de negocio orientado al descuento, que combina precios bajos estables con productos de calidad".

En sus establecimientos predominan los productos de marca propia, que representan nueve de cada diez artículos, junto a un "firme compromiso" con el producto fresco de origen nacional, ha resaltado la compañía. Asimismo, ha apuntado que trabaja con proveedores nacionales e internacionales para "garantizar la calidad y los precios bajos, con el objetivo de ofrecer una compra accesible y de confianza para todas las familias".

Así, han recordado que su entrada en el mercado español se produjo en 2002 y que actualmente cuenta con más de 490 tiendas y más de 8.000 empleados, con una actividad orientada a ofrecer productos de alta calidad al mejor precio mediante la compra a proveedores locales, estatales e internacionales y a través de marcas propias, que constituyen nueve de cada diez productos de su surtido.