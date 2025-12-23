All Iron y Líbere Hospitality Group debutan en Sevilla con un nuevo inmueble de 47 apartamentos. - ANGELES MOLINA

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

All Iron y Líbere Hospitality Group han anunciado este martes la apertura de un nuevo inmueble de 47 apartamentos de corta y media estancia, con capacidad para 170 plazas, ubicado en pleno casco antiguo de Sevilla, en la calle Albareda, que supone el debut de ambas compañías en la ciudad andaluza.

En concreto, el activo, adquirido en 2021 por importe de 9,8 millones de euros, es propiedad de la socimi, mientras que la gestión y explotación estarán a cargo de Líbere, según un comunicado.

Con una superficie total de 3.758 metros cuadrados construidos, el inmueble se distribuye en dos edificios separados por un patio interior, compuestos de planta baja más tres plantas y cubierta transitable.

De los 47 apartamentos, 13 son estudios, 30 pertenecen a 30 apartamentos de un dormitorio, mientras que cuatro son con dos dormitorios. Adicionalmente, cuenta con 13 plazas de aparcamiento albergadas en un sótano.

En materia sostenible, el activo dispone de la certificación Breeam calificada como 'Excelente', un reconocimiento internacional que evalúa hasta 10 categorías, desde la salud y el bienestar del activo hasta la gestión del agua y los residuos.

"El desembarco en una ciudad 'tier 2' como es Sevilla es un hito relevante para la compañía, que impulsaremos en los próximos meses con la apertura de un segundo inmueble en el barrio de Triana, cubriendo las zonas más céntricas de la ciudad", ha destacado el co-director de All Iron, Ibon Naberan.

Al margen de este nuevo edificio, All Iron y Líbere están presentes, en calidad de operador y propietario, respectivamente, en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Vitoria y Pamplona.

En total, la socimi suma con esta apertura --décimo inmueble que inaugura en España-- las 467 unidades en operación, de un total de 876 que componen su cartera.

En este contexto, la compañía ha afirmado que continúa con el foco puesto en el reposicionamiento de los inmuebles restantes de su cartera, esperando contar con el 84% de la cartera en operación para mediados del año 2026.

LÍBERE EN 2025: 32 MILLONES DE FACTURACIÓN

Mientras, el nuevo edificio en Sevilla se suma a cartera andaluza de Líbere Hospitality Group, actualmente formada por un activo en Córdoba, tres en Málaga y uno en Granada, alcanzando así un total de 128 unidades en la comunidad.

Con esta incorporación, la firma alcanza las 1.500 unidades en cartera y 867 en operación en el mercado nacional, en el marco de una estrategia de crecimiento que ya suma más de 2.300 unidades en cartera en seis mercados europeos: España, Reino Unido, Portugal, Italia, Grecia y Francia.

De cara a 2025, el objetivo es cerrar el ejercicio habiendo alcanzado los 32 millones de facturación.