Amazon recortará 14.000 empleos corporativos

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon ha anunciado este martes una reducción de aproximadamente 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, aquellos trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina, una cifra inferior a la apuntada este lunes en varios medios, que elevaban hasta unos 30.000 los puestos afectados.

La plantilla global de Amazon se estima en alrededor de 1,5 millones de personas, de los que unos 350.000 desempeñan labores corporativas.

La medida, comunicada por Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, pretende mantener una estructura ágil y adecuada, reduciendo la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos para garantizar la inversión en grandes apuestas de la empresa para responder a las necesidades actuales y futuras de los clientes.

"Si bien esto incluirá la reducción en algunas áreas y la contratación en otras, implicará una reducción general de nuestra plantilla corporativa de aproximadamente 14.000 puestos", indicó Galetti.

"Estamos convencidos de que necesitamos una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad, para avanzar lo más rápido posible para nuestros clientes y nuestro negocio", indicó la ejecutiva, subrayando que la IA es la tecnología más transformadora que se ha visto desde Internet y permite a las empresas innovar mucho más rápido que nunca.

La compañía ha asegurado que tratará de brindar apoyo a los afectados, brindando un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente y dando prioridad a los candidatos internos para ayudar al mayor número posible de personas a encontrar nuevos puestos en la propia Amazon.

De cara a 2026, la multinacional espera seguir contratando en áreas estratégicas clave, a la vez que continuara buscando nuevos puestos donde sea posible reducir niveles y lograr mejoras de eficiencia.