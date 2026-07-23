Amper supera las pruebas de aceptación de la nueva Torre Móvil de Control de Tráfico Aéreo para Arabia Saudí

Archivo - Sede del Grupo Amper, a 18 de agosto de 2022, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amper ha superado las pruebas de aceptación de la nueva Torre Móvil de Control de Tráfico Aéreo (ATC) para Arabia Saudí, según ha indicado en un comunicado este jueves.

En concreto, el equipo de comunicaciones aeronáuticas del Grupo Amper ha completado con éxito un "hito clave" en el marco del proyecto internacional de suministro de una Torre Móvil ATC para sus clientes NERA y SANS en Arabia Saudí.

A principios de este mes de julio, el equipo de Amper se desplazó a Eslovaquia -instalaciones donde se ha llevado a cabo la integración operativa junto a su proveedor iBross- para realizar y superar satisfactoriamente las pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por sus siglas en inglés).

La superación de estas pruebas constituye un paso que certifica el cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos que demandan las soluciones de navegación aérea y control de tráfico en movilidad para el mercado saudí. Este avance sitúa al proyecto en su fase final de desarrollo, acercando la entrega e implantación de una infraestructura diseñada específicamente para facilitar el despliegue de comunicaciones avanzadas.

La solución está orientada a operar en escenarios de emergencia y contingencia, entornos donde la rapidez de respuesta, la flexibilidad táctica y la continuidad operativa absoluta son factores críticos.

La empresa ha destacado que la consecución de este hito refuerza su presencia en el mercado de la navegación aérea en Oriente Medio, al tiempo que ha subrayado que ha sido posible gracias al "firme compromiso, la experiencia y el excelente trabajo coordinado de todos los equipos implicados".