Amper vende un 25% de su filial Elinsa a Cofides por 41 millones y reforzará su operativa en Galicia y Brasil

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Amper ha vendido el 25% de su filial Elinsa (Electrotécnica Industrial y Naval) a la entidad público-privada Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) por 41,2 millones de euros, un importe que la empresa destinará, entre otras cuestiones, a reforzar su actividad en Galicia y en Brasil, según ha informado este martes través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Cofides, a través del fondo FIEX (Fondo para Inversiones en el Exterior) que gestiona, ha invertido 41,2 millones de euros en Elinsa, mediante la asunción de un aumento de capital dinerario, para adquirir un 25% de la compañía", ha detallado.

La compañía ha indicado que esta inversión complementará las realizadas por Amper y también ha recalcado que permitirán el desarrollo conjunto de una serie de proyectos.

Por un lado, la construcción de una nueva planta en el polígono de Morás, en el municipio coruñés de Arteixo, para duplicar las actuales capacidades de fabricación de equipos de electrónica de potencia para la inversión y el almacenamiento de energía, los cuales serán, sobre todo, exportados a mercados internacionales.

A ello se añade la inversión en una segunda planta que complemente las capacidades de la nueva fábrica de Morás "ante la gran demanda futura a nivel mundial que se espera" y "dada la evolución de mercado prevista".

También implementará un programa de digitalización industrial, vinculado a la nueva fábrica, que consistirá en la implantación de determinadas soluciones tecnológicas para mejorar la integración y trazabilidad del proceso productivo.

Además, pondrá en marcha un programa de desarrollo tecnológico para la gestión, integración y ensamblaje de sistemas de almacenamiento energético orientado a soluciones modulares y medianas, de entre 20 kilovatios hora (kWh) y un megavatio hora (MWh).

Amper también ha indicado que los nuevos fondos servirán para reforzar los activos industriales y tecnológicos y las capacidades operativas de Elinsa en Brasil, un mercado en el que espera "un gran desarrollo de negocio y posicionamiento" con acuerdos estratégicos como los que tiene en la actualidad con el grupo Equatorial, "una de las principales 'utilities'" del país.

"Las citadas inversiones (...) a través de Elinsa contribuirán a reforzar la posición del grupo Amper como compañía líder en la gestión y almacenamiento de energía de uso dual, con aplicaciones en el entorno civil y en el mercado de la defensa y la seguridad nacional", ha recalcado.