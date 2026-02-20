Analistas aplauden la fortaleza del dividendo de Repsol, así como de su "rejuvenecido" negocio de 'upstream'

Archivo - El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los analistas han aplaudido la fortaleza de la política de retribución a sus accionistas de Repsol, así como de su "rejuvenecido" negocio de Exploración y Producción ('upstream'), tras la presentación este jueves de sus resultados de 2025 y a las puertas de su Capital Markets Day del próximo 10 de marzo, en el que actualizará su 'hoja de ruta'.

La energética anunció un beneficio neto de 1.899 millones de euros, un 8,1% más, y se comprometió a una retribución total a sus accionistas en 2026, incluyendo dividendo en efectivo y recompras de acciones, de unos 1.900 millones de euros.

Así, las firmas de analistas dan mucho recorrido todavía en Bolsa a las acciones del grupo dirigido por Josu Jon Imaz, que ayer cerraron en máximos desde 2015, superando los 18 euros, y le dan un precio objetivo de hasta 21 euros, en el caso, por ejemplo, de Santander.

A las 14.45 horas, los títulos de la energética subían un 0,3%, hasta los 18,195 euros, manteniéndose así en esos niveles máximos desde hace una década. En lo que va de 2026, acumulan una revalorización del 14%.

En un informe, los analistas de Goldman Sachs valoran que Repsol distribuirá 1,051 euros brutos por acción de dividendo en efectivo en 2026, un 7,8% más que en 2025, así como la realización de un primer programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros, con el objetivo de reducir capital social, lo que ofrecerá una rentabilidad en torno al 10%, "una de las mejores entre las grandes petroleras de la UE", frente al promedio del 8,6%.

Asimismo, la firma destaca que el crecimiento del negocio de 'upstream' de Repsol "genera valor", subrayando el lanzamiento de nuevos proyectos de crecimiento, como el campo León-Castilla en Estados Unidos, el proyecto Cypre, en Trinidad y Tobago; o en este mismo año el de Pikka (Alaska), entre otros. "Repsol ha rejuvenecido su negocio de E&P, donde hemos visto una mejora material en el crecimiento y la rentabilidad", dijo.

Mientras, los analistas de Santander ven "un impulso continuo en las acciones de Repsol, con una visibilidad más clara del flujo de caja para 2026 a pesar de las menores expectativas macroeconómicas".

Además, la entidad financiera cree que Venezuela "ofrece un potencial de crecimiento adicional" y aplaude, a pesar de que varios competidores han ido en la dirección contraria, la decisión del grupo de elevar la rentabilidad para los accionistas a 1.900 millones de euros, ya que muestra "confianza en la mejora del negocio subyacente y las perspectivas futuras".

Por su parte, Jefferies, que mantiene su recomendación de 'comprar' sobre la energética con un precio objetivo de 19 euros, pone en valor un flujo de caja "muy fuerte" de la compañía, así como esa política de remuneración a sus accionistas para 2026.