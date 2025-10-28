Andreu Viladegut, nuevo presidente de Afrucat para los próximos cuatro años

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de la Asociación Empresarial de Fruta de Catalunya (Afrucat) ha ratificado este martes la propuesta de la junta directiva para escoger al nuevo presidente para los próximos cuatro años, Andreu Viladegut, en sustitución de Montse Baró, hasta ahora en el cargo y nueva vicepresidenta, informa en un comunicado.

Viladegut ha considerado que la Agenda 2030 representa un "reto importante" para la fruticultura y será necesaria una fuerte adaptación de las plantaciones al cambio climático y a la problemática que representa la mano de obra, por lo que el futuro de la fruta en Catalunya pasa por la robotización, la modernización y la digitalización de las explotaciones.

"Otro de los retos lo encontramos en la falta de materias activas que ponen en riesgo la posibilidad de producir con la calidad y el volumen que los mercados necesitan", añade el nuevo presidente de Afrucat.