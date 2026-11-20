NEW YORK, Nov. 19, 2026 -- People watch a screen showing the logo of Anthropic at Nasdaq Market in New York, the United States, Nov. 19, 2026. U.S. artificial intelligence (AI) startup Anthropic made its Nasdaq debut on Thursday, setting a new record of - Zhang Fengguo / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cotización de las acciones de Anthropic apunta a una caída de alrededor del 6% en la negociación previa a la apertura de Wall Street de este viernes, segunda jornada como empresa cotizada para la compañía de IA responsable del chatbot Claude, que cerró su debut en el Nasdaq este jueves con una revalorización del 17,07%.

En concreto, los títulos de la empresa dirigida por Dario Amodei registraban un retroceso del 5,93% en la preapertura de los mercados estadounidenses, apuntando a un precio de 91,41 dólares, todavía un 10% por encima de los 83 dólares por acción fijados para la colocación de su oferta pública, la mayor de la historia.

Este jueves, Anthropic concluyó su primera jornada como empresa cotizada con una revalorización de sus acciones del 17,07%, despidiendo así su estreno en el Nasdaq con un precio de 97,17 dólares, lo que equivale a una capitalización de mercado de 1,27 billones de dólares (1,16 billones de euros) o de 1,75 billones de dólares (1,6 billones de euros) sobre una base completamente diluida.

Los títulos de la compañía de IA responsable de 'Claude' debutaron este jueves, tras esperar dos horas y media al ajuste entre oferta y demanda, marcando un primer precio de 111,50 dólares, con una subida del 34% respecto del precio de 83 dólares fijado en su oferta pública inicial y, a los pocos minutos de su salto al parqué, las acciones llegaron a subir hasta un máximo intradía de 115,10 dólares, con una subida del 38,7% que elevaba la capitalización de Anthropic hasta los 2 billones de dólares (1,82 billones de euros).

Sin embargo, desde ahí y hasta el cierre de sesión la cotización se desinfló gradualmente hasta concluir en 97,17 dólares, un 17,07% por encima del precio de la oferta, aunque un 15,6% por debajo del máximo de la sesión.

Las acciones de Anthropic comenzaron a cotizar ayer en el mercado Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'ANT', después de que la firma estadounidense de IA fijase ayer en 83 dólares (75,7 euros) por acción el precio para su oferta pública inicial (OPI), por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares anunciada inicialmente.

La compañía incrementó también el volumen de títulos colocados tras registrar una sobredemanda cercana a siete veces la oferta prevista, hasta 980 millones de acciones ordinarias Clase A, elevando a 81.300 millones de dólares (más de 74.000 millones de euros) el importe levantado, al que se suman los 26.000 millones de dólares (23.687 millones de euros) que la compañía captará de forma paralela mediante una colocación privada al mismo precio de la operación.

Con estas cifras, Anthropic logró superar el récord establecido el pasado mes de junio por la aeroespacial SpaceX, que captó 75.000 millones de dólares (68.350 millones de euros) en su oferta base y alcanzó los 86.200 millones de dólares (78.560 millones de euros) tras ejercerse la opción de sobreasignación ('green shoe').

Asimismo, Anthropic ha logrado convertirse en su primer día en Wall Street en una de las diez mayores empresas cotizadas del mundo por capitalización, solamente por detrás de gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, SpaceX y TSMC.