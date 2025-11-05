a&o hostels nombra a Kristina Golik directora de operaciones e integración

A&o hostels crea la dirección de operaciones e integración y nombra a Kristina Golik - A&O HOSTELS

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

a&o Hostels, una de las mayores cadenas de albergues económicos de Europa, ha creado un nuevo puesto clave en su estructura directiva: la dirección de operaciones e integración, nombrando a Kristina Golik como su primera titular.

La decisión marca una clara señal de crecimiento y estructuras sostenibles dentro de la compañía, que tiene un presupuesto de 500 millones de euros para su expansión en Europa.

Kristina Golik, de 28 años, lleva una década en la empresa y reportará directamente al Director de Operaciones (COO), Torsten Loos.

Su nuevo rol abarca la coordinación de las operaciones en los 44 establecimientos existentes y, crucialmente, la integración de nuevos destinos a medida que la cadena se expande hacia nuevas ciudades como Milán, y con la mira puesta en Glasgow, Dublín, Manchester, Madrid y Lisboa.

GOLIK: LIDERAZGO FEMENINO Y EXPANSIÓN EN 2026

La joven directiva, nacida en Alemania y de origen croata, es vista por la compañía como un ejemplo del impulso de la cadena por la diversidad en sus puestos de mando. El nombramiento de Golik sitúa la proporción de mujeres en puestos directivos de a&o en torno al 40%, con tendencia al alza.

Este nombramiento llega en un momento de fuerte expansión. A&o ha sumado en los últimos dieciocho meses nuevas sedes en Brighton, Amberes, Bruselas, Florencia y Londres. Su función será esencial para asegurar que los procesos, la calidad y la optimización de costes se coordinen en las nuevas aperturas, que se sumarán a los 44 alojamientos actuales en 30 ciudades y 10 países europeos.

El nombramiento se produce tras un año récord para la cadena. En 2024, a&o Hostels registró 6,2 millones de pernoctaciones y 2,8 millones de huéspedes. Los datos preliminares del primer semestre de 2025 confirman la tendencia, con 3,1 millones de pernoctaciones y una ocupación del 73%.

Para financiar este ambicioso crecimiento y la modernización de su portfolio, a&o, junto con los propietarios StepStone Group y Proprium Capital Partners, anunció un presupuesto de 500 millones de euros a ejecutar a partir de 2024, asegurando ya seis nuevas ubicaciones, entre ellas Milán.