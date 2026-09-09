Apple dará a conocer hoy la nueva serie de 'smartphones' iPhone 18, así como su primer móvil plegable

Archivo - FILED - 02 May 2023, Hamburg: FILE PHOTO - The logo of the US technology company Apple is visible at night at the Apple Store. Photo: Christian Charisius/dpa - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Apple dará a conocer este miércoles la nueva serie de 'smartphones' iPhone 18, así como el primer iPhone plegable de la marca, entre otros dispositivos, durante un encuentro en Cupertino (California, Estados Unidos).

La compañía dio a conocer a finales de agosto los detalles de este evento, que lleva por lema 'Surprise and shine' (sorpresa y brillo en español) y que tendrá lugar a las 10.00 horas del Pacífico (19.00 horas en la Península Ibérica) en el teatro Steve Jobs de Apple Park.

Durante la presentación se espera que la tecnológica muestre sus nuevos terminales de la serie iPhone 18, que en esta ocasión estará enfocada en los modelos 18 Pro y 18 Pro Max, desplazando la versión estándar.

Asimismo, uno de los dispositivos más esperados será el primer iPhone plegable de la firma, al que las fuentes del sector denominan preliminarmente como iPhone Ultra o Fold.

"PRIMER GRAN EVENTO" DE TERNUS

Este miércoles será el "primer gran evento" de lanzamiento de John Ternus tras asumir el cargo de consejero delegado de Apple.

Los analistas de Bank of America (BofA) han reafirmado su recomendación de comprar acciones de Apple, fijando un precio objetivo de 380 dólares (327 euros) por título.

Esta valoración representa un potencial de revalorización del 19,9% respecto a su cotización actual de 317 dólares (281,3 euros), según un informe publicado ayer por la entidad financiera, en la antesala de la presentación de los nuevos modelos del gigante tecnológico.

En sus estimaciones, Bank of America proyecta que "Apple anunciará un iPhone plegable y una línea Pro renovada", previendo además que "los modelos Pro experimentarán aumentos de precio de entre 150 y 200 dólares (129 y 172 euros)" y que el "modelo base de la serie iPhone 18 se lanzará el próximo año". Con este escenario en el horizonte, la firma concluye: "Mantenemos la recomendación de compra".

MÚLTIPLO DE VALORACIÓN DE 37 VECES

Para alcanzar el precio objetivo de 380 dólares, BofA aplica un múltiplo de valoración de 37 veces sobre sus estimaciones de beneficio por acción para el año fiscal 2027, calculadas en 10,32 dólares.

Aunque esta valoración se sitúa por encima del rango histórico de la compañía en los últimos cinco años --que oscila entre las 19 y las 35 veces, con una mediana de 27--, la entidad considera que esta prima está plenamente justificada.

Entre los principales argumentos de BofA destaca la oportunidad estratégica que supone la integración de la inteligencia artificial en su ecosistema mediante el desarrollo de una Siri agéntica.

A esto se suma la expectativa de un ciclo de renovación de dispositivos que se extenderá durante varios años, la solidez que le otorga su elevado balance de caja y la capacidad de Apple para diversificarse hacia nuevos mercados finales, lo que reforzará la calidad y variedad de su 'mix' de ingresos.