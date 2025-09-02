Aqualia amplía su presencia en Colombia con un nuevo contrato de distribución y saneamiento de agua

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aqualia, filial de Agua del grupo FCC, ha incorporado a su cartera los servicios de distribución y saneamiento de agua en Galapa, en el área metropolitana de Barranquilla (Colombia), donde prestará servicio a más de 25.000 personas.

La compañía fortalece así su presencia en este país, que califica en un comunicado de "territorio estratégico" y defiende reafirmar con ello su compromiso con la prestación "de soluciones eficientes, sostenibles y alineadas con las prioridades del desarrollo local".

Desde su llegada al país, en 2020, la compañía atiende a más de 1,2 millones de usuarios en 32 municipios, con presencia en los departamentos del Atlántico, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Tolima.

Este año, Aqualia ha sido reconocida por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) de Colombia por su gestión en el acceso al agua potable en La Guajira, una región históricamente afectada por la escasez hídrica. Además, ha sido galardonada con el Premio Andesco a la Sostenibilidad, en la categoría Entorno Colaboradores, por su modelo de bienestar y salud mental.

En ese país, la compañía también participa en otros proyectos de alto impacto como el diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre, una de las más grandes de Latinoamérica, con capacidad para tratar más de 600.000 metros cúbicos diarios.