Así es Claude: la competencia de ChatGPT que sacudió a la IA tras su presentación en la Super Bowl

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Claude se presentó al gran público en la Super Bowl el pasado 8 de febrero, pasando de ser un nombre casi desconocido a disputar el protagonismo a los modelos de IA conversacional más populares.

En concreto, el chatbot desarrollado por la start-up Anthropic aprovechó el evento, que promedia 124,9 millones de telespectadores en Estados Unidos, para anunciar que permanecerá libre de publicidad, retando así a su rival, ChatGPT, bajo el lema "la publicidad viene a la IA. Pero no a Claude".

De esta forma, Claude se consolida como una de las principales referencias del sector de la IA generativa, especialmente en el segmento profesional y empresarial. Además, esta campaña avivó la rivalidad en el sector, dada la dureza con la que el CEO de OpenAI, Sam Altam, respondió a los anuncios de Claude, tachándolos de "deshonestos" en su cuenta de X.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE CHATGPT?

Anthropic lanzó Claude en marzo de 2023, y se asemeja a sus modelos rivales, con la diferencia de que se ha enfocado en construir sistemas de IA especializados para empresas.

Mientras la primera ola de popularidad de la IA se articuló en torno a interfaces de chat abiertas al gran público, como ChatGPT, Claude logró ganar terreno en el campo empresarial, que requiere de asistentes avanzados, mayor énfasis en el control, la moderación de respuestas y la protección de datos sensibles.

Asimismo, Claude ofrece un complemento para Excel mediante su modelo 'Claude Opus 4.5' que permite interactuar con los datos de las hojas de cálculo y facilita el trabajo de profesiones como analistas financieros y contables, entre otros perfiles que trabajan con modelos complejos.

¿CÓMO SE RELACIONA CON EL MERCADO?

En paralelo al auge de estos asistentes, las grandes tecnológicas han anunciado que invertirán en IA este año: Meta, con un gasto estimado de entre 115.000 y 135.000 millones de dólares (entre 97.000 y 114.000 millones de euros), Amazon, con una inversión de 200.000 millones de dólares (168.700 millones de euros), y Alphabet, con una proyección de gasto de entre 175.000 y 185.000 millones de dólares (entre 161.000 y 170.000 millones de euros).

Por su parte, se prevé que Microsoft destine 140.000 millones de dólares (118.000 millones de euros) para el desarrollo de la IA, según estimaciones de Financial Times, lo que elevaría el gasto total aproximado a 660.000 millones de dólares (614.000 millones de euros).

En esta línea, Anthropic recorta sus distancias con OpenAI al lograr captar 30.000 millones de dólares (25.265 millones de euros) en la última ronda de financiación acometida por la 'startup', lo que implica una valoración de la compañía de 380.000 millones de dólares (320.023 millones de euros).

La transacción supone la segunda mayor recaudación privada de fondos, solo por detrás de los 40.000 millones de dólares (33.685 millones de euros) levantados por OpenAI en marzo de 2025.

Asimismo, la compañía destacó el crecimiento de sus ingresos por tasa de ejecución, que en la actualidad se estiman en 14.000 millones de dólares (11.790 millones de euros), lo que implica un crecimiento anual superior a diez en cada uno de los tres últimos años.