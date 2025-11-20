Atresmedia abonará un dividendo bruto de 0,18 euros por acción el próximo 17 de diciembre

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación en San Sebastián de los Reyes, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia abonará un dividendo bruto de 0,18 euros por acción, con cargo a los resultados del ejercicio 2025, el próximo 17 de diciembre, según ha informado este jueves el conglomerado de medios de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este dividendo, que ha sido aprobado por el consejo de administración de la sociedad, podrán percibirlo las 225.732.800 acciones de 0,75 euros de valor nominal cada una representativas del capital social de Atresmedia, de las cuales 554.376 son acciones propias, por lo que los derechos económicos inherentes a las mismas han sido atribuidos proporcionalmente al resto de las acciones.

Según el calendario, el último día en que se negociarán las acciones de Atresmedia con derecho a percibir el dividendo será el próximo 12 de diciembre, mientras que el 15 de diciembre será el primer día en que ya se negociarán sin derecho a cobrarlo. Un día después, el 16 de diciembre, se determinarán los titulares con derecho a percibir el dividendo y el 17 de diciembre se abonará, actuando Banco Santander como entidad pagadora.

Atresmedia registró unos ingresos netos totales acumulados de 696,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 2,3% menos que de enero a septiembre de 2024.

El grupo de comunicación registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 90,2 millones de euros (-22,2%) hasta septiembre, mientras que el resultado de explotación (Ebit) alcanzó los 77,1 millones de euros (-25,2%).

El beneficio de Atresmedia en los nueve primeros meses fue de 63,5 millones en comparación con los 77,4 millones de 2024, un resultado un 18% inferior.

La posición financiera neta del grupo fue positiva y se situó en los 70,5 millones de euros a 30 de septiembre de 2025. En el mes de junio, Atresmedia procedió al reparto de un dividendo complementario correspondiente a los resultados del ejercicio 2024, a razón de 0,47 euros brutos por acción, en total 105,8 millones de euros.