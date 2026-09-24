La Audiencia Nacional da luz verde a Airbus para celebrar el referéndum tras rechazar las medidas cautelares

Trabajadores de Airbus se concentran a las puertas de la sede de Getafe, a 1 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). La plantilla de Airbus en los centros Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla) han decidido por mayoría no suspender la a - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares presentadas contra el proceso de consulta a los trabajadores de Airbus en España, según ha informado la dirección del grupo aeronáutico a la plantilla. El texto se someterá a consulta el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre.

La resolución judicial permite a la compañía convocar de forma oficial el referéndum sobre el preacuerdo alcanzado para los días 30 de septiembre y 1 de octubre.

Desde la compañía han valorado de forma positiva el fallo, señalando que "reabre el espacio para que cada una de las voces sea escuchada, devolviendo la decisión al centro mismo del futuro" del grupo en España.

En los próximos días se trasladarán a los empleados los detalles logísticos del proceso de votación.

Ante la disparidad de versiones surgidas durante la negociación, la dirección de Airbus ha querido clarificar la cronología del conflicto.

Las conversaciones con la representación social arrancaron en noviembre de 2025, contabilizando 22 reuniones previas al inicio del conflicto de huelga del pasado 1 de julio de 2026.

Posteriormente, con la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), se desarrollaron ocho jornadas de trabajo donde se dieron respuesta a las 11 peticiones formuladas por el comité de huelga.

PRINCIPALES MEJORAS DEL PREACUERDO

El texto que se someterá a consulta el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre recoge avances materia laboral y salarial alcanzados el pasado 4 de septiembre.

Airbus explica que a lo largo de todo este proceso de negociación activa, hemos ido acercando posiciones "con avances y mejoras explícitas", tales como la medida adoptada para desistir del recurso presentado ante el Tribunal Supremo sobre el sistema Bradford, la vuelta a un 40% de teletrabajo, un incremento de la flexibilidad en las vacaciones y las últimas mejoras en la recuperación del poder adquisitivo, que alcanza ahora el 7,95% y reduce el periodo de recuperación de cinco a cuatro años respecto a la propuesta de agosto.

Desde la dirección de Airbus han defendido la transparencia e inclusividad de las negociaciones, destacando que todos los marcos de diálogo --incluida la sesión de debate impulsada por el Ministerio de Industria-- han permanecido abiertos a la totalidad de la representación social.

La compañía confía en que un resultado positivo en la votación permita cerrar el conflicto laboral y enfocar los esfuerzos en el denominado 'Proyecto Fénix', orientado a la mejora del entorno laboral y la cultura corporativa.