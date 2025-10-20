BDO asesora a NGL Gondrand Group en su expansión en España con la adquisición de Grupo Cargo Flores

Xavi Casas, CEO y socio fundador de Cargo Flores y Rafael Torres, director general de NGL Gondrand para el sur de Europa y nuevo presidente de Cargo Flores - BDO

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

BDO ha asesorado al grupo internacional NGL Gondrand Group, proveedor de servicios logísticos, en el proceso de adquisición de una participación mayoritaria de las compañías Cargo Flores y Flores Aduanas, empresas españolas dedicadas a servicios de operadores logísticos y despacho de aduanas.

El asesoramiento del equipo multidisciplinar de M&A de BDO ha incluido la 'due diligence' en las áreas financiera, fiscal, legal y laboral, así como la preparación y negociación de los contratos de la operación, según ha informado este lunes BDO en un comunicado.

El director del área Legal-M&A de BDO Abogados, Diego Herrero, ha sido quien ha dirigido el asesoramiento en la negociación y firma del contrato de compraventa y la documentación contractual asociada.

Por su parte, Marimón Abogados ha sido el asesor legal de la parte vendedora.

La adquisición une a Cargo Flores, agente transitario internacional fundado en 1990, y Flores Aduanas, especializado en servicios de representación aduanera, con la estructura global de NGL Gondrand Group.

La operación dota al grupo español de la solidez y la red internacional de una organización con más de 100 oficinas y 1.000 empleados en Europa, América y África.

Esta alianza estratégica permite a Cargo Flores la ampliación de sus capacidades, el acceso a nuevos mercados y el refuerzo de su oferta como proveedor de soluciones logísticas integrales en España.

Esta transacción impulsa el plan de expansión de NGL Gondrand Group y marca el inicio de una nueva etapa para Cargo Flores, que conmemora 35 años de trayectoria con mayores recursos y proyección global.

Las personas responsables del equipo de M&A de BDO que participaron en la 'due diligence' fueron: Georgina Torradas, directora de Transaction Services, en cuanto a la parte financiera; Mercedes Valldosera, directora de Fiscalidad Internacional y M&A, en cuanto al área fiscal; Diego Herrero, también en cuanto a la parte legal de la 'due diligence'; y Juan Ignacio Olmos, abogado del Departamento Laboral, en cuanto al ámbito laboral y de seguridad social.