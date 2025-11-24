BHP desiste definitivamente de una fusión con Anglo American

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo minero australiano BHP, la mayor compañía mundial del sector, ha renunciado a la idea de una fusión con su competidora británica Anglo American, a pesar de haber mantenido "conversaciones preliminares" al respecto, desistiendo así por segunda vez en año y medio de la posible combinación entre ambas empresas.

Si bien durante el fin de semana surgieron informaciones sobre los renovados contactos entre las dos mineras, este lunes BHP ha informado al mercado de que, tras "conversaciones preliminares" con la junta directiva de Anglo American, BHP Group confirma que "ya no está considerando una combinación de las dos empresas".

BHP ha asegurado que sigue creyendo que una fusión con Anglo American habría tenido "fuertes méritos estratégicos y habría creado un valor significativo" para todas las partes interesadas, aunque ha expresado su confianza en el potencial "altamente convincente" de su propia estrategia de crecimiento orgánico.

Durante la primavera de 2024, BHP ya realizó un primer intento de adquirir Anglo American en una transacción de casi 40.000 millones de libras (45.493 millones de euros).

Según la normativa británica, la retirada de BHP cierra la puerta a una nueva tentativa de adquisición durante un plazo de seis meses, salvo que la dirección de Anglo American tomara la iniciativa, un tercero anunciase su intención firme de hacer una oferta por Anglo American o si las autoridades del Reino Unido determinasen que ha habido un cambio material de circunstancias.

La retirada de BHP despeja el camino al proceso de fusión en marcha entre Anglo American y la canadiense Teck Resources, acordada el pasado mes de septiembre y sobre la que los accionistas de la británica tienen previsto pronunciarse el próximo 9 de diciembre en junta general.

Una vez completada, la nueva empresa pasará a llamarse Anglo Teck y estará controlada al 62,4% por los accionistas actuales de Anglo American y al 37,6% por los de Teck.