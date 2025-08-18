Bloqueadas 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS fraudulentos con el plan antiestafas del Gobierno

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plan contra estafas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos puesto en marcha el pasado mes de marzo por el Gobierno ha supuesto desde entonces el bloqueo de casi 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS, según ha anunciado este lunes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que ha calificado estos resultados de "espectaculares".

En rueda de prensa, López ha indicado que en la primera fase del plan, que se inició el pasado 7 de marzo, se bloqueaban 235.600 llamadas diarias y 10.000 SMS al día.

A partir de junio y julio, con la entrada en vigor de las siguientes medidas del plan antiestafas, el número de llamadas bloqueadas cada día se incrementó hasta las 434.915 y el de SMS, a 18.666 SMS.

Así, ha subrayado el ministro, la entrada en vigor del segundo paquete de medidas en los meses de junio y julio, elevó el número de llamadas bloqueadas un 85% y el de SMS, un 87%.

"Desde que pusimos en marcha las medidas, el 7 de marzo, se han bloqueado casi 48 millones de llamadas falsas, en concreto 47.971.400 llamadas bloqueadas, y más de 2.200.000 SMS", ha remarcado el ministro.

El plan contra estafas telefónicas y SMS fraudulentos contempla la obligación de los operadores de bloquear llamadas y SMS con numeración que no haya sido atribuida, asignada o adjudicada, incluyendo numeración vacía.

Asimismo, también recoge la obligación de los operadores de bloquear llamadas y SMS de origen internacional que simulan haber sido originadas en un número español, excepto de aquellos clientes que se encuentran en 'roaming'. Las llamadas fraudulentas suelen provenir de países extranjeros, pero simulan llamadas con numeración española para engañar al ciudadano. Esta medida entró en vigor el pasado 7 de junio.

El plan contempla también la creación de una base de datos con nombres o códigos alfanuméricos verificados para que no se hagan pasar por un banco, compañía o administración. En el envío de SMS a veces se utiliza una etiqueta alfanumérica como identificativo en lugar de un número móvil.

A partir de la entrada en vigor de esta medida, prevista para 2026, estos códigos alfanuméricos serán registrados y verificados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como medida para proteger el nombre de las compañías o entidades, y localizar de forma más rápida y eficaz cualquier intento de suplantación.

"En alguna ocasión se recibe un SMS que supuestamente es de Correos o de la DGT, y en realidad no lo son. Están suplantando la personalidad, no solamente de organismos públicos, también de empresas privadas", ha denunciado López, que ha insistido en que se está trabajando para desarrollar esta medida, de mayor complejidad, para su puesta en marcha en 2026.