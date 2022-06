Bonet dice que España tiene "muchas posibilidades de ganar" tras las crisis gracias a los fondos europeos

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado hoy que este país "muchas posibilidades de ganar" tras las crisis del Covid-19 y de la guerra de Ucrania debido a su tejido empresarial, que viene de "una historia de éxito" pero al que queda "mucho camino por recorrer", y por los Fondos Next Generation, que si se utilizan bien, supondrán "un salto monumental" para el país.

Bonet ha pronunciado la conferencia inaugural del curso 'La economía internacional en la postpandemia', en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el que se ha mostrado optimista con el recorrido que tiene que hacer país, que tiene por delante "una oportunidad monumental" si avanza en las pautas Next Generation de digitalización, sostenibilidad y formación, sumando a ellas internacionalización y emprendemiento.

La historia del tejido empresarial nacional es "de éxito relativo, pero éxito, y queda mucho terreno por conquistar en lo cuantitativo, cualitativo y en lo geográfico: hay mucho camino que recorrer", ha afirmado.

"España ya está en el concierto de las naciones y las empresas han resistido, tienen raza, aguantan", ha señalado en relación a los últimos quince años, tras la crisis de 2008, cuando "no hubo a ninguna ayuda más que las normales que venían de Europa" pero se ha pasado de una exportación del 25% del PIB al 35%, "una especie de milagro".

Ahora, en plena guerra de Ucrania, con la subida de la inflación y el "estrangulamiento" de los suministros se abre "una oportunidad magnífica" para España en esta crisis que en su opinión no es estructural pero que durará "uno o dos años".

Ha explicado que aunque la balanza comercial de España con Rusia y Ucrania no es significativa para el país, los efectos indirectos "nos obligarán a tomar posición", y será "positiva" porque, ha dicho, él confía en las empresas, en su capacidad de resiliencia, en que tienen por delante "un recorrido muy grande" y en que "a río revuelto, ganancia de pescadores, que puede ser para España". "España tienen muchas posibilidades de ganar", ha remarcado.

En este sentido ha afirmado que la inflación puede suponer un revulsivo para el sector agroalimentario español, que tiene "su gran oportunidad en este momento" pues "no ha hecho más que empezar su recorrido. Queda mucho por hacer de conquista de mercados mundiales con productos que son los mejores del mundo" pero que están "muy poco en el mundo". Buenos productos a precios "no tan caros" abren oportunidades para el vino o el aceite, por ejemplo.

"¿Las empresas pueden ganar si se esfuerzan? Yo creo que sí. Han visto las orejas al lobo --la pandemia, la guerra--" y los fondos Next Generation tienen que verse como una oportunidad si las empresas, especialmente las pymes, se saben adaptar la realidad de la digitalización y sostenibilidad, pero mejorando la formación y el talento "porque sino están fuera".

Al respecto ha defendido la necesidad de cubrir perfiles en determinadas competencias que no se encuentran, donde cree que los Next Generation ayudarán "en parte" a resolver este problema así como la nueva Ley de Formación Profesional. También, que no sea obligatoria la jubilación a partir de una edad cuando la persona quiere trabajar. "¿Que es esto de jubilar a la gente cuando está en plenitud?. Es una malversación de recursos públicos", ha sentenciado.

Bonet ha opinado que las grandes compañías del país están preparadas para llevar adelante los grandes proyectos, los llamados PERTE, pero España "es un país de pymes porque el 99,8 por ciento del tejido empresarial son pymes y por tanto, estos fondos tienen que llegar a las pymes".

Y ha asegurado que van a llegar porque "se está demostrando que las pymes están interesadas en transformarse en todos los sentidos" y aprovecharán los fondos europeos.

Y para ello las Cámaras de Comercio, 85 en toda España, están a su servicio, por ejemplo, con el programa 'Kit digital', que hace que los fondos lleguen a estas empresas. "Porque las cámaras somos instrumentos públicos que no tenemos otro interés que el general de que el país consiga la transformación de su tejido productivo, dé un salto adelante como ha dado saltos mayúsculos desde hace sesenta años".

En un encuentro posterior con la prensa, al ser cuestionado sobre si las empresas aguantarán hasta 2026, el horizonte de los fondos europeos,

Bonet ha opinado que lo harán "porque son resilientes y están demostrando la resiliencia desde siempre".

El presidente de la Cámara cree que las empresas que no están en el exterior "van a salir" y las que están, van a acentuar su presencia con productos como los del sector agroalimentario.

Por otra parte, sobre un posible nuevo paro en el sector del transporte, Bonet ha opinado que "eso siempre es malo; es una dificultad más que no debiera existir", por lo que se debería buscar un acuerdo para que no se produzca. "Ahora ¿que esto vaya a acabar con todo? Pues no. Las empresas han aguantado cosas de éstas y las seguirán aguantando. Lo que ocurre es que no deja de ser palos en las ruedas", ha concluido.