El Brent se acerca a los 100 dólares tras nuevos ataques de los rebeldes hutíes

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MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El petróleo Brent, de referencia en Europa, se eleva hasta rozar la barrera de los 100 dólares mientras las tensiones en Oriente Próximo continúan elevándose con nuevos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra objetivos en territorio de Arabia Saudí, que han dejado al menos 73 heridos, en respuesta a la muerte de al menos siete personas por bombardeos de la coalición liderada por Riad.

El barril de Brent cotiza a las 12.00 horas en los 98,60 dólares, aunque ha llegado a registrar un precio de 99,40 dólares a lo largo de la jornada, acercándose peligrosamente a los 100 dólares, una cifra que no ha rebasado desde el 23 de julio.

Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se sitúa en los 93,90 dólares por barril, con un incremento diario superior al 2,5%, aunque ha llegado a rozar los 95 dólares.

Las tensiones han escalado entre los hutíes de Yemen y las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí --alianza internacional creada para proteger el mar Rojo ante los ataques hutíes-- con intercambios de bombardeos que mantienen en alerta al comercio internacional.

A última hora del lunes, los rebeldes hutíes de Yemen denunciaron la muerte de al menos siete personas, incluido un niño, a causa de una serie de ataques perpetrados durante la jornada por la coalición internacional contra la principal prisión de la gobernación de Al Jauf.

Como respuesta a los bombardeos, los hutíes atacaron objetivos en territorio saudí dejando, según las autoridades de Riad, al menos 73 heridos y la alianza internacional ya ha adelantado que "tomará todas las medidas y acciones necesarias" para "neutralizar" a los rebeldes hutíes.

La situación en el mar Rojo amenaza con complicaciones en el estrecho de Bab al Mandeb, una de las rutas más importantes del mundo para el transporte marítimo de mercancías a nivel global, en particular petróleo y otros combustibles desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo y Asia. Ya en julio el paso estratégico fue blanco de los hutíes que amenazaron con un bloqueo marítimo a Arabia Saudí.

En este contexto, el secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiui, ha condenado "de forma inequívoca" los ataques de los hutíes contra Arabia Saudí, que ha incluido entre sus objetivos "bienes nacionales, infraestructura civil y objetivos civiles", según un comunicado publicado por el organismo.

Por su parte, las condiciones para el comercio en el estrecho de Ormuz continúan inestables, con Estados Unidos cifrando en cerca de cien los buques contra los que ha intervenido en el marco de su bloqueo al paso estratégico, incluidos más de 90 que han sido "redirigidos" en la zona.

Washington impuso el bloqueo como respuesta a las restricciones a la navegación en la zona aplicadas por Irán tras la ofensiva iniciada a finales de febrero. Durante los últimos días, las partes han intercambiado ataques, en pleno estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo.

Las autoridades iraníes han indicado que mantendrán su resistencia ante Estados Unidos hasta que "los agresores se arrepientan", aunque han mostrado su posición contraria al conflicto armado. "La República Islámica de Irán siempre se ha opuesto a la guerra y ha considerado que preservar los intereses del pueblo y la seguridad de la región pasa por evitar provocar conflictos", ha incidido el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en un mensaje en redes sociales.

Con el precio del petróleo casi en los 100 dólares, los mercados ya dan por hecho un endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE) esta semana, ante una inflación al alza impulsada por los altos precios de la energía.