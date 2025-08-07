Bruc renueva su deuda corporativa de 650 millones para avanzar en el cumplimiento de su plan de negocio

Archivo - Vista aérea de la planta solar de Cáceres - BRUC - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bruc ha renovado su deuda corporativa por importe de hasta 650 millones de euros para avanzar en el cumplimiento de su plan de negocio de 6.600 megavatios (MW) de energía limpia, según ha informado la empresa de renovables este jueves en un comunicado.

Schroders Capital, Infranity, el Instituto de Crédito Oficial, BNP Paribas, Santander e ING, actuando estas dos últimas entidades también como 'green loan coordinators', han renovado su confianza en el cumplimiento del plan de negocio de BRUC, cuya cartera de activos suma 6.600 MW.

Esta operación, clasificada como 'green loan', reproduce y mejora las condiciones de la financiación acordada por Bruc y siete entidades financieras en septiembre de 2023 para desarrollar el plan de negocio de la compañía. Ahora, dos años después, las entidades han ampliado esta línea de financiación hasta los 650 millones de euros.

Este importe garantiza, según la firma de renovables, una parte "sustancial" de las aportaciones necesarias para la inversión en la construcción y puesta en operación de un portafolio de plantas de generación solar fotovoltaica y eólica en España que suman 6.600 MW.

Esta financiación también permitirá la hibridación mediante eólica y almacenamiento en baterías de varias plantas ya en operación.

Actualmente Bruc dispone de 1.963 MW en operación, 487 en fase de construcción y otros 4.150 en desarrollo.

En el primer semestre de 2025 ha producido 1.649 gigavatios/hora (GWh), equivalentes al consumo eléctrico de 419.263 hogares españoles, lo que ha evitado la emisión de 477.000 toneladas de CO2.

El presidente de Bruc, Juan Béjar, contempla esta operación "como un aval de las principales entidades financieras europeas al avance en el proyecto empresarial que encarna la compañía". "Nuestra credibilidad se basa en el cumplimiento del plan de negocio, incluso cuando el escenario plantea algunas incertidumbres. Tenemos una visión de largo plazo, que es el principio de la sostenibilidad empresarial y medioambiental", ha añadido.

Por su parte, el consejero delegado de Bruc, Luis Venero, ha subrayado que "las entidades financieras son conscientes de que el portfolio de activos de la empresa se sustenta en el apoyo de accionistas internacionales sólidos y de largo plazo, en las capacidades profesionales del equipo de gestión y un clima mundial que, más allá de estados de opinión coyunturales, es favorable al rápido desarrollo de las energías limpias por su contribución a la independencia energética y a la lucha contra el cambio climático".