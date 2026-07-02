Bruselas aprueba de manera parcial el sexto pago a España de los fondos NextGeneration por 5.700 millones

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Desbloquea más de 300 millones suspendidos en el quinto pago

El Gobierno español destaca el "compromiso con las reformas y la ejecución eficaz de las inversiones realizadas en España"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado luz verde parcialmente a la sexta solicitud de pago por valor de 5.700 millones de euros a España en el marco del Plan de Recuperación financiado con los fondos 'Next Generation EU', al mismo tiempo que concedido un pago de la quinta solicitud correspondiente a dos hitos no se había suspendido previamente.

De esta manera, Bruselas ha certificado que España ha cumplido "satisfactoriamente" con los 51 hitos y 64 de los 67 objetivos contemplados para recibir el pago.

Entre ellos se encuentra el fortalecimiento del marco regulatorio para la construcción de viviendas, centrado en la accesibilidad y asequibilidad de la vivienda a través la actualización de los estatutos de la empresa estatal de vivienda (Sepes, por sus siglas en español) y la aportación de recomendaciones y buenas prácticas para las licencias de planificación urbana en el sector residencial.

Asimismo, la Unión Europea exige el impulso del sistema de salud, basadas en mejorar su funcionamiento y abordar la "escasez crítica" de personal, y acelerar la transición hacia un transporte seguro y con bajas emisiones, a través de inversiones estratégicas en las infraestructuras.

Otros requisitos contemplan la digitalización de la red ferroviaria y la modernización de la industria mediante el fomento de la eficiencia energética, la transformación digital y el crecimiento sostenible.

"Esto representa un paso importante para llevar a cabo reformas e inversiones vinculadas a esta solicitud de pago en áreas clave como la biodiversidad , la movilidad sostenible, la investigación y el desarrollo, los derechos sociales, la educación y la formación profesional, la cultura, el turismo sostenible, la gestión del agua y la eficiencia de la justicia", reza el comunicado emitido por la Comisión.

Respecto a los tres objetivos pendientes de esta solicitud --inversiones en formación profesional bilingüe, servicios de teleasistencia y proyectos de apoyo a colectivos vulnerables, emprendimiento y microempresas--, Bruselas no ha podido certificar su cumplimiento.

Por su parte, el Gobierno español planea presentar un solicitud motivada con el objetivo de aclarar los elementos necesarios para demostrar la ejecución de esta inversión para lo que cuenta con un plazo de un mes tras recibir la notificación de la Unión Europea.

En este punto, la Comisión Europea ha remitido al Comité Económico y Financiero su evaluación preliminar sobre los cumplimientos de España y este comité dispone de cuatro semanas para certificar la evaluación, momento tras el cual se pondrán en marcha los trámites para ejecutar el pago a España.

Por el contrario, en caso de confirmarse los objetivos en cuestión no se han cumplido satisfactoriamente, Bruselas suspenderá el importe correspondiente a dichos objetivos, dentro del montante total de 5.700 millones de euros.

La solicitud de pago de este jueves elevaría a 76.000 millones de euros los fondos abonados a España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo 11.000 millones de euros en prefinanciación, una cantidad que corresponde al 76% del total de contemplado para España, habiéndose cumplido ya el 60% de los objetivos y metas establecidos en dicho plan.

302 MILLONES CORRESPONDIENTES AL QUINTO PAGO

La Comisión Europea ha desbloqueado un total de 302 millones de euros en relación a objetivos no certificados en la anterior solicitud de pago, permitiendo a España acceder a este montante una vez se ha podido determinar el cumplimiento de los objetivos.

En concreto, la Unión Europea ha sostenido que sí se ha completado satisfactoriamente el hito relativo a la digitalización de las entidades regionales y locales, lo que supone un pago de 25 millones.

Por otra parte, España presentó pruebas adicionales acerca de un hito en materia fiscal que tras una reevaluación desde Bruselas han permitido levantar un parte sustancial del importe previamente suspendido, 277 millones de euros.

REACCIÓN DEL GOBIERNO

Por su parte, el Gobierno español ha destacado que este nuevo pago refleja "el compromiso con las reformas y la ejecución eficaz de las inversiones realizadas en España" y ha señalado el "reconocimiento favorable" de la Comisión a otros los hitos cuyo importe permanecía suspendido del quinto desembolso.

"España se encamina a cerrar con éxito un instrumento clave para la modernización económica, social y territorial del país. En esta última fase del Plan de Recuperación, tres hitos asociados al sexto desembolso serán reformulados en una adenda técnica, en la que ya se trabaja, con el objetivo de ganar en claridad y que queden listos para su incorporación en la solicitud del séptimo y último desembolso", ha indicado en un comunicado.

En paralelo a la presentación de la adenda técnica, el Ejecutivo trabaja en la preparación y solicitud del séptimo y último desembolso de fondos europeos, que supondrá la revisión de 146 hitos y objetivos.