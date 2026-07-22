Bruselas da luz verde a la entrada de Asterion en la británica Southern Water

Archivo - Edificio principal de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado este miércoles luz verde a la entrada de la gestora de infraestructuras española Asterion en la empresa de gestión de aguas británica Southern Water, a través del consorcio liderado por la firma australiana Macquarie, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

Tras su examen, el Ejecutivo comunitario considera que la transacción no plantea problemas de competencia por el impacto "limitado" de la misma en el mercado europeo.

La compra, que le fue notificada a Bruselas el pasado 22 de junio, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.