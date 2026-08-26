CaixaBank destina más de 10.000 millones a la nueva financiación de pymes en el primer semestre

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank concedió más de 10.000 millones de euros en nueva financiación a pequeñas y medianas empresas durante el primer semestre de 2026, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior, informa en un comunicado este miércoles.

La entidad formalizó más de 81.000 operaciones entre enero y junio, destinadas principalmente a cubrir necesidades de liquidez y a financiar proyectos de inversión orientados al crecimiento y la mejora de la competitividad empresarial.

La entidad desarrolla un modelo de relación "basado en el acompañamiento a largo plazo de las compañías mediante una oferta que combina financiación, asesoramiento especializado y soluciones adaptadas a las diferentes etapas de evolución del negocio", desde su puesta en marcha hasta procesos de expansión e internacionalización.

Esta actividad se apoya en una red de 212 centros especializados en empresas distribuidos por toda España y en un equipo de más de 2.000 profesionales dedicados al asesoramiento empresarial.

PYMES ONLINE

Dentro de su oferta para pequeñas y medianas empresas, CaixaBank comercializa la Cuenta Pymes Online, dirigida a compañías con una facturación anual de hasta 10 millones de euros.

El producto no aplica comisiones de mantenimiento ni administración, no exige condiciones de vinculación y permite realizar la operativa de manera completamente digital.

La entidad ha complementado esta oferta con el lanzamiento de Tax Cashback, una iniciativa dirigida a nuevos clientes pymes que asocia un incentivo económico a la domiciliación de impuestos y seguros sociales.