Cantabria ve "inaceptable" la propuesta de la Comisión Europea para la futura PAC 2028-2034

La consejera de Desarrollo Rural, junto a otros homólogos del PP, insta a Planas que exija a la Comisión dar "marcha atrás" y retirarla

SANTANDER, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha mostrado su rechazo a la propuesta de la futura PAC para el período 2028-2034 presentada por la Comisión Europea el pasado julio pues la ve "inaceptable" ya que, entre otras cuestiones, plantea una reducción presupuestaria de entre el 15 y el 22 por ciento, algo "totalmente inasumible como país y como región".

Este rechazo de Cantabria ha sido expresado este lunes por parte de la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos (PP), durante su participación en el Consejo Consultivo de Política Agraria y Política Pesquera convocado por el Ministerio del área y celebrado en Madrid, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Allí, la consejera ha advertido de que, si al final se llegara a aprobar la PAC tal y como está diseñada en la actualidad, supondrá unas pérdidas económicas de hasta 72 millones para todo el periodo, "algo que es completamente inasumible y tremendamente perjudicial" para el sector, para la soberanía alimentaria y para la economía regional.

Por eso, Cantabria ha pedido al ministro del ramo, Luis Planas (PSOE), hacer "frente común" en todo el territorio español y buscar apoyos fuera de nuestras fronteras para que la Unión Europea "revise al alza el presupuesto".

Y es que, según ha reivindicado, este presupuesto debe ser acorde con lo que la propia Comisión Europea esgrime cuando considera "sectores estratégicos" a la ganadería y a la agricultura.

Susinos ha dejado claro su deseo de que sea retirado el reglamento que la UE prevé aprobar, en sintonía con el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, y por ello ha solicitado al Ministerio de Agricultura que "traslade a la Comisión que dé marcha atrás a la propuesta actual de reglamento".

"No queremos negociar aspectos del reglamento ya propuesto, sino que queremos un nuevo reglamento", ha afirmado.

UN PRESUPUESTO MAYOR, PERO TAMBIÉN INDEPENDIENTE

Y es que, según ha defendido Susinos, el presupuesto de la PAC tiene que ser "mucho mayor, pero también independiente". "No queremos que nos integren con otras políticas", ha defendido.

A su juicio, sólo así se puede garantizar que el presupuesto se aplicará al sector "y no a otros fines".

En este sentido, la consejera se ha mostrado convencida de que no deben desaparecer los fondos FEAGA y Feader, que financian los dos pilares que han demostrado ser "muy eficaces" en apoyo a las rentas y en la modernización del campo.

En definitiva, ha insistido en que la propuesta actual de la Comisión tendrá la "oposición frontal" de Cantabria porque, además, abre las puertas a una financiación nacional, lo que, según ha alertado, "va a hacer depender a agricultores y ganaderos de la capacidad financiera de cada Estado Miembro, con las desigualdades que eso puede conllevar".

"La Política Agraria es una política común, por lo que debemos consensuar una postura única, sólida y fuerte", ha reivindicado.

Y es que, a su juicio, lo presentado por la Comisión es un "agravio que vulnera los principios del Tratado de la Unión Europea", y que supone "menos presupuesto, menos transparencia, menos simplificación y, por supuesto, menos seguridad", "No estamos dispuestos a transigir por el futuro de nuestros ganaderos", ha advertido.

La consejera ha defendido que la PAC "es y debe seguir siendo una política común, no una suma de políticas nacionales".

SECTOR PESQUERO

Por otra parte, en relación al nuevo marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), y en línea con lo expresado por el sector pesquero, Susinos ha expresado su oposición a que éste deje de tener carácter europeo para convertirse en uno de gestión nacional.

"Compartimos la posición del sector. El FEMPA debe seguir siendo un fondo europeo porque nacionalizarlo supondría una ruptura con el principio de cohesión y pondría en riesgo la equidad entre territorios. Al igual que puede ocurrir con la PAC, no se puede permitir que el acceso a estos fondos dependa de la capacidad financiera de cada estado miembro", ha insistido.

También ha rechazado de pleno la reducción planteada de un 67%, según ha informado el Gobierno regional.

"Estas son nuestras líneas rojas", ha afirmado la consejera, que ha manifestado al ministro su "gran preocupación" por las noticias que llegan desde Europa para el sector agrario y pesquero.

Además de expresar su rechazo frontal a esta propuesta de la Comisión Europea, Susinos ha tendido la mano al ministro en este "momento decisivo" en el que --ha dicho-- "no podemos permitirnos retroceder ni en la PAC, ni en el modelo de financiación pesquera".

La consejera ha concluido reiterando el compromiso de Cantabria con el sector agroganadero y pesquero y ha ofrecido su colaboración para construir una posición de país que defienda los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores.