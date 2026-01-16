Castellana Properties amplía en 137 millones de euros su capital para compensar deuda con Vukile

Archivo - Centro comercial Forum Madeira - CASTELLANA PROPERTIES - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castellana Properties, socimi española de centros comerciales, ha aprobado en una junta general de accionistas una ampliación de capital de 137 millones de euros, con el objetivo de compensar la deuda suscrita con su principal accionista, el fondo sudafricano Vukile.

Se trata, en concreto, de tres préstamos suscritos entre marzo y mayo del año pasado, uno de 40,4 millones, otro de 41 millones y un tercero que ascendió a 55,5 millones de euros, totalizando esos 137 millones de euros, según ha informado a BME Growth, mercado alternativo en el que cotiza.

Todos estos préstamos tenían por finalidad cubrir distintas necesidades de tesorería, entre otras, la financiación de determinadas adquisiciones y actividades de la sociedad.

En este sentido, Castellana Properties compró en marzo de 2025 a Unibail-Rodamco-Westfield (URW) el centro comercial Bonaire de Valencia por 305 millones de euros y, en abril, a DWS el centro comercial Forum Madeira, un centro comercial situado en Funchal (capital de la isla de Madeira, en Portugal), por 63,3 millones de euros.

Vukile Property Fund Limited, sociedad que cotiza en la Bolsa de Johannesburgo (Sudáfrica), controlaba a 31 de diciembre de 2025 el 99,62% del capital de la socimi.