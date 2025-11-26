Castellana Properties logra beneficio récord de 61,8 millones en su primer semestre fiscal, un 87% más

Archivo - Centro comercial Bonaire, en Valencia - CASTELLANA PROPERTIES - Archivo

Castellana Properties, compañía especializada en la adquisición y gestión de centros y parques comerciales en España y Portugal, registró en su primer semestre fiscal, de abril a septiembre de 2025, un beneficio neto récord de 61,8 millones de euros, cifra un 87,3% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos netos operativos alcanzaron los 56,9 millones de euros, un 8,7% más que en el primer semestre fiscal del año previo, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) avanzó un 83,9%, hasta los 49,8 millones de euros.

Por su parte, el Ingreso Bruto por Alquileres (GRI) se situó en 63,2 millones de euros a cierre del semestre, lo que representa un crecimiento en términos comparativos del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El valor bruto de los activos (GAV) de Castellana Properties subió un 6,7%, hasta los 1.772 millones de euros, con un crecimiento comparable del 2,3%.

La compañía ha resaltado que estas cifras se vieron impulsadas también por la adquisición el pasado mes de abril de Forum Madeira, quinto activo que la compañía tiene en Portugal.

"Los resultados del primer semestre confirman que avanzamos en la dirección correcta y adquieren aún más relevancia al haberlos alcanzado en un año en el que hemos incorporado seis nuevos activos y hemos entrado en un nuevo país. Este desempeño demuestra la solidez de nuestro conocimiento del sector, refuerza nuestra posición de referencia en Iberia y nos da un gran impulso para el futuro", ha destacado Alfonso Brunet, consejero delegado de Castellana Properties.

En su primer semestre fiscal y en lo que respecta a la actividad comercial, la compañía ha firmado 196 contratos (84 renovaciones y 112 nuevos contratos), que han aportado rentas por valor de 13,1 millones de euros, con un incremento del 7,5% respecto a la renta previa.

En España se han formalizado 152 contratos y en Portugal, 44 contratos y la tasa global de ocupación del portfolio alcanza el 98,7%, en tanto que la tasa de cobro se situó en el 98%.

"Todos los activos mantienen un sólido desempeño en visitas y ventas. Durante el semestre, la afluencia en España crece un 4% y en Portugal un 2,7%, lo que se traduce en un incremento total del 3,5% en el portfolio", ha apuntado la compañía.

En términos de ventas, el portfolio registró un incremento del 4,3% en España, del 4% en Portugal y del 4,2% a nivel de todo el grupo. Las ventas de los operadores de la cartera Castellana Properties aumentaron un 3,7% en la categoría de centros comerciales y un 6,5% en los parques comerciales respecto al mismo periodo del año anterior.

Castellana Properties ha destacado especialmente la actividad del centro comercial Bonaire, en Valencia, pues transcurrido un año desde la DANA, "se constata su recuperación plena", con un aumento de las ventas del 2,7%, subida de ocupación de hasta el 97,8% y 24 nuevos contratos que han elevado las rentas un 12,6% de media.