Castilla y León insta al Gobierno a que consiga una financiación adicional para la PAC en España y compense el recorte

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha instado al Gobierno central a que consiga en Europa una financiación adicional para la Política Agrícola Común (PAC) en España que compense el recorte de fondos acordado en el Consejo Europeo esta semana.

Carnero se ha expresado así en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se debaten aspectos de la estructura de la aplicación en España de la futura PAC en una reunión que se ha celebrado tras conocerse la financiación global para la misma, una política que supone actualmente unos 1.100 millones de euros al año para Castilla y León.

La financiación global para la PAC a nivel europeo se ha definido, pero falta la asignación que corresponderá a cada país, y se ha visto inmersa en la negociación de las medidas extraordinarias para el plan de recuperación europea, este último con nuevo instrumento dotado con 750.000 millones de euros añadidos al marco financiero plurianual que finalmente contará con casi 1,1 billones de euros, en precios constantes 2018, para el periodo 2021-2027.

El gran peso de la negociación se ha centrado de forma evidente en los 750.000 millones del nuevo instrumento denominado Next Generation para la Unión Europea frente al marco financiero plurianual con más financiación, ha señalado la Junta.

A este respecto, ha explicado que si Castilla y León ya se "lamentaba" del "prácticamente abandono" del apoyo inicial propuesto en este nuevo instrumento para apoyar la recuperación de las áreas rurales, como complemento del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) -un fondo de la PAC- en concreto 15.000 millones de euros (tan solo el 2%), el acuerdo final en la Cumbre Europea ha "olvidado prácticamente" a la PAC en él, ya que se ha reducido a la mitad, a 7.500 millones de euros.

"Es lamentable que la mayor parte del territorio de la UE, de España y de Castilla y León, las áreas rurales, sólo contarán con el 1% del nuevo plan de medidas excepcionales para reactivar la situación económica y social", ha indicado la Junta.

MAL PUNTO DE PARTIDA

Además, en términos generales la PAC contará, incluyendo estos 7.500 millones de euros de este Plan, con 344.000 millones de euros, a valor de 2018, lo que "no es una buena posición de partida", dado que implica una reducción en la UE de un 10%, reducción mayor aún, en torno al 12%, si sólo se cuenta con la financiación de la PAC específica para las áreas rurales a través del Feader.

Ante esta situación, Jesús Julio Carnero plantea que, aunque esta es una negociación externa global, el Gobierno de España tiene ahora una "posibilidad" de mejorar la dotación con la distribución de fondos por estados miembros y ha instado al ministro del ramo, Luis Planas, a que en la siguiente fase se centre en el sector agrario y alimentario y defienda los intereses de las áreas rurales.

Además de la financiación para compensar esa pérdida del 12% en Feader, la Cumbre Europea ha acordado reducir la tasa de cofinanciación a amplias zonas del territorio rural de la UE, en concreto a Castilla y León. La aportación del Feader pasará del 53% del gasto realizado al 43%, lo que conllevará "desinvertir" en los territorios rurales.

Castilla y León pidió al Ministerio que esa tasa no bajara, que al menos se mantuviera, y además solicitó que en la negociación europea hubiera financiación adicional del Feader para los territorios rurales con problemas de despoblación. "El resultado ha sido nefasto, no sólo no se ha mantenido la financiación sino que además se desinvierte reduciendo la participación europea diez puntos respecto a la actual", ha señalado el Ejecutivo autonómico.

Por ello, Carnero ha instado al Gobierno a que se rectifique este acuerdo para corregir esta injusta decisión y, de no hacerlo, se recurra al Parlamento Europeo para que enmiende el Acuerdo de la Cumbre Europea, eliminando esta reducción de la tasa de participación del Feader e incorporando una financiación adicional.

En el ámbito de la definición de aplicación de la nueva PAC en España, Jesús Julio Carnero ha advertido al Ministerio del "mal" comienzo con el acuerdo de la Cumbre, en el que se ha aceptado que las exigencias medioambientales sean mayores en la PAC que en el resto de actuaciones de la Unión Europea, al tenerse que cumplir un 40 por ciento de los objetivos frente al 30 del resto de acciones.

Jesús Julio Carnero ha instado a Planas que en la nueva estructura de la PAC en España se refuerce el apoyo a las rentas de los agricultores y ganaderos y ha señalado que la ayuda básica para este objetivo debe ser al menos del 70 por ciento de la financiación del primer pilar frente a sólo el 56 que propone el Ministerio.

BAJOS PRECIOS

La principal amenaza que tiene el sector agrario son los precios de mercado, por lo que no se puede exigir más esfuerzos con menos ambición presupuestaria, lo que supondrá retroceder y destinar financiación a otros objetivos diferentes, ha añadido el Ejecutivo.

Para cumplir los objetivos medioambientales que se han acordado en la Cumbre Europea, debe computarse también la ayuda a la renta, ya que para percibir esta ayuda se exigen importantes requisitos medioambientales, la denominada 'condicionalidad reforzada'.

La nueva PAC empezará a aplicarse de forma íntegra a partir del 1 de enero de 2023, mientras tanto se está trabajando en la definición de aspectos importantes que permitirán la aplicación armonizada en España de esta política a través del nuevo modelo de planificación estratégica cuyo instrumento será el Plan Estratégico Nacional de la PAC, en el que se recogerán todas las intervenciones tanto las ayudas directas como las ayudas de desarrollo rural.

Jesús Julio Carnero ha indicado que en estos dos próximos años, la PAC va a continuar en los términos en los que la conocemos, garantizándose los pagos directos. Ahora el foco se centra en cómo se aplicará a partir de 2023.

La figura de agricultor genuino, que se va a definir a nivel nacional y de la que se ha empezado a hablar este jueves, va a estar relacionada con los ingresos agrarios e ingresos totales de los potenciales solicitantes.

Para Castilla y León esta figura es importante y la Junta va a a defender que si los ingresos que reciben los solicitantes de las ayudas proceden de forma significativa de la actividad agraria continúen con las ayudas de la PAC, ha señalado el Gobierno autonómico. Incluso las entidades asociativas, como las cooperativas, no verán mermadas las ayudas con la reducción que se producirá a las grandes explotaciones, aquellas que reciban más de 100.000 euros de ayuda básica a la renta.

Además, todos estos agricultores y ganaderos tendrán la posibilidad de acogerse a nuevas prácticas medioambientales voluntarias, a través de ayudas anuales en el marco de los denominados Ecoesquemas. La Junta se defiende que estas nuevas medidas sean fáciles de cumplir, universales y abiertas a todos los productores. Los profesionales agrarios tienen que verse identificados con estas prácticas sostenibles que se definan en los próximos meses y que puedan acogerse a ellas a partir de 2023.