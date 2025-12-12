La SEPI propone al presidente de la patronal alavesa, Juan Antonio Sánchez Corchero, como consejero en Talgo

Archivo - Juan Antonio Sánchez Corchero - SEA - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto a Juan Antonio Sánchez Corchero, actual presidente de la patronal alavesa (SEA), como nuevo consejero dominical en Talgo, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

Precisamente este viernes se ha celebrado una junta extraordinaria de accionistas en Talgo para dar 'luz verde' a la entrada del Estado en su capital, a través de la SEPI, que aportará 75 millones de euros en una operación vital para el futuro del fabricante de trenes.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya avanzó que el Gobierno pediría un asiento en el consejo de administración de Talgo, una vez se ejecutase su entrada en el capital, aunque no desveló ningún nombre.

Finalmente, será Juan Antonio Sánchez Corchero la propuesta de la SEPI para representarle en el consejo de administración, un empresario con destacado reconocimiento en el País Vasco, región que también contribuirá con recursos públicos en el 'rescate' de Talgo.

En concreto, su Gobierno acompañará al grupo industrial Sidenor y a las fundaciones BBK y Vital en una operación paralela a la de la SEPI para comprar el 29% del capital de Talgo por 157 millones de euros y aportar otros 75 millones.

Sánchez Corchero es presidente de SEA Empresas Alavesas, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, miembro de la comisión ejecutiva de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) y vicepresidente y miembro de la comisión ejecutiva de Cepyme y de la junta directiva de CEOE.

Más allá de su presencia en las principales patronales como representante de los empresarios, también es presidente de Grupo Aspasia, dedicado a la educación, y consejero delegado de Grupo Autocaravanas Norte.