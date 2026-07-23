Catalonia y Marriott se alían en Zanzíbar y Jamaica para impulsar su expansión en el segmento 'todo incluido'

Marriott Montego Bay - MARRIOTT

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Catalonia Hotels & Resorts y Marriott International han firmado un acuerdo estratégico para la incorporación de dos nuevos complejos turísticos all inclusive en Zanzíbar (Tanzania) y Montego Bay (Jamaica) al porfolio de la cadena estadounidense.

La alianza permite a la compañía española reforzar la comercialización internacional de ambos activos --con especial foco en el mercado norteamericano-- a través de la plataforma global de Marriott y su programa de fidelización Marriott Bonvoy, que cuenta con cerca de 283 millones de socios.

En virtud de los términos del acuerdo, Catalonia mantendrá la propiedad, la operación directa y la gestión operativa de ambos establecimientos, que se integrarán en la estructura de Marriott bajo marcas diferenciadas: la enseña Autograph Collection en Zanzíbar y Marriott Hotels en Jamaica.

La operación se enmarca en el plan estratégico 2026-2029 del grupo español y consolida una relación comercial iniciada en 2012 con la firma del Renaissance Barcelona Fira Hotel.

DESEMBARCO EN ÁFRICA Y RENOVACIÓN EN EL CARIBE.

El nuevo resort premium all inclusive de cinco estrellas de Tanzania está siendo desarrollado por Catalonia Hotels & Resorts como proyecto insignia de la compañía y referente en la isla de Zanzíbar. Se trata además del primer establecimiento de la cadena española en el continente africano.

Se trata de un resort premium de cinco estrellas y 271 suites situado en primera línea de playa que contará con varias piscinas, spa, teatro, un embarcadero sobre el océano con piscina marina y una oferta gastronómica tematizada.

Por su parte, el establecimiento de Jamaica corresponde a la remodelación integral de un complejo de 522 habitaciones adquirido por Catalonia en 2024 en la zona de Montego Bay.

El activo, que cuenta con un frente marítimo de 652 metros lineales, dispondrá de 13 restaurantes y bares, tres piscinas, spa, centro de reuniones y pistas deportivas de tenis y pickleball.

El director general de negocio de Catalonia, Manuel Valenzuela, ha destacado que la alianza avala la eficacia operativa y la solidez del modelo de gestión del grupo español en el segmento vacacional.

Por su parte, el director de Desarrollo para el Caribe y Latinoamérica (CALA) de Marriott International, Laurent de Kousemaeker, ha valorado el acuerdo como un hito clave para maximizar el valor de las marcas de la cadena mediante la colaboración con propietarios y operadores experimentados.

El plan estratégico de Catalonia contempla la combinación de tres modelos de negocio: la gestión tradicional de inmuebles propios bajo la marca Catalonia, la operación de activos bajo franquicias internacionales de prestigio y la gestión hotelera para terceros.