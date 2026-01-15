Cellnex distribuirá este jueves 250 millones de euros en dividendos

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom, a 2 de abril de 2024, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cellnex distribuirá este jueves, 15 de enero, un dividendo bruto de 0,37 euros por acción con cargo a la reserva de prima de emisión, lo que supondrá un desembolso total de cerca de 250 millones de euros para retribuir a sus accionistas.

A los importes abonados se les aplicarán las retenciones fiscales correspondientes según la normativa vigente.

La compañía anunció el pasado noviembre que repartirá 500 millones de euros en dividendos con cargo a la reserva de prima de emisión y que pondrá en marcha un programa de recompra de acciones por otros 500 millones.

En concreto, el pago del dividendo se realizará en dos tramos de 250 millones, previstos para enero y julio de 2026.