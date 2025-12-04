Celsa completa la fijación del precio de una emisión de bonos por importe de 1.200 millones

Archivo - Láminas cuadradas de Celsa - CELSA GROUP - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grupo Celsa ha completado la fijación del precio de una emisión de bonos por importe de 1.200 millones de euros y ha suscrito un contrato de suscripción en relación con la misma, informa en un comunicado este jueves.

En la operación, han actuado como coordinadores globales los bancos Barclays, Goldman Sachs y J.P. Morgan, y se ha contado con la participación de varias instituciones financieras adicionales.

La emisión tendrá un tramo de 750 millones de euros a un interés fijo del 8,250%, y un tramo de 450 millones de euro a interés variable de Euribor 3 meses más 5,500%, ambos a un plazo de 5 años.

Complementariamente a lo anterior, la sociedad aumentará su capital en 200 millones de euros en metálico, y el grupo dispondrá asimismo de un crédito subordinado por importe de 600 millones de euro, dos operaciones que serán suscritas y desembolsadas por los actuales accionistas, según Celsa.

Además, está previsto que el grupo suscriba un contrato con un grupo de 7 bancos para disponer de una línea de crédito "revolving" por importe de 200 millones de euros, destinada a la financiación de sus necesidades de circulante.