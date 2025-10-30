La cervecera brasileña Ambev gana 1.839 millones de euros hasta septiembre, un 16,7% más

Archivo - Una cerveza de la brasileña Ambev. - AMBEV - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cervecera brasileña Ambev ha registrado un beneficio de 11.458 millones de reales (1.839 millones de euros) en los primeros nueve meses del 2025, lo que supone un crecimiento del 16,7% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las ventas netas se situaron en los 63.434 millones de reales (10.181 millones de euros), un 1,6% por encima de la cifra registrada hasta septiembre del 2024.

En el tercer trimestre del año, el beneficio aumentó un 36,4% hasta los 4.863 millones de reales (780 millones de euros), y las ventas netas registraron una contracción del 5,7% hasta los 20.847 millones de reales (3.346 millones de euros).

Por zonas geográficas, los volúmenes vendidos descendieron un 7,9% en Brasil en el tercer trimestre del año, un 2% en Canadá y un 0,8% en Sudamérica. Solo aumentó un 1,3% en Centroamérica y el Caribe. A nivel general, los volúmenes vendidos disminuyeron un 5,8%.

Por otra parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 6,4% hasta los 20.656 millones de reales (3.315 millones de euros) en los primeros nueve meses del ejercicio, mientras que el margen Ebitda se situó en el 32,6%.

"El tercer trimestre siguió siendo dinámico, ya que la debilidad de las industrias persistió. En este contexto, la ejecución coherente de nuestra estrategia fortaleció nuestras marcas y generó un crecimiento normalizado del Ebitda de un dígito bajo con una expansión de los márgenes", señaló el consejero delegado de Ambev, Carlos Lisboa.