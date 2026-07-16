Civislend supera los 96 millones de euros financiados en el primer semestre de 2026, un 55% más

Inmueble financiado por Civislend - CIVISLEND

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Civislend, plataforma de crowdlending inmobiliario, cerró el primer semestre de 2026 superando los 96 millones de euros financiados, un 55% más que lo registrado en el mismo periodo de 2025, según informó en un comunicado.

Durante los seis primeros meses del año, la compañía ha financiado 38 proyectos inmobiliarios, un 46% más que hace un año, con una participación de 1.154 inversores de media, una rentabilidad del 15,39% y una duración media de 16 meses. Actualmente, todos los proyectos se encuentran en curso y suman cerca de 600 viviendas.

Además de proyectos residenciales, la plataforma ha seguido impulsando operaciones vinculadas a hoteles, garajes, naves industriales, fincas rústicas, locales comerciales, suelo y activos de lujo, lo que diversifica su cartera.

En términos geográficos, ha financiado proyectos en Mallorca, Madrid, Málaga, Almería, Alicante, Sevilla y Girona, así como operaciones en Portugal con un nuevo proyecto en Oporto, dando continuidad a su presencia en el mercado luso.

"Este semestre confirma la madurez que está alcanzando el crowdlending inmobiliario en España. Cada vez más inversores incorporan este modelo a su estrategia de ahorro, lo que nos permite seguir creciendo de forma sostenible, diversificando proyectos y reforzando nuestra propuesta de valor", ha señalado el consejero delegado de Civislend, Íñigo Torroba.

Desde su creación, Civislend ha financiado 361 millones de euros en 183 proyectos inmobiliarios con una rentabilidad media anual del 13,8% y una duración media de 15 meses.