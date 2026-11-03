CNMC abre expediente sancionador a Apple y Amazon por incumplir orden de cesación de conducta anticompetitiva

Archivo - Sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Apple y Amazon por haber incumplido la orden de cesación de conductas anticompetitivas que les impuso en la resolución sancionadora de 2023, según ha informado este lunes el organismo presidido por Juan José Ganuza Fernández.

En julio de 2023, la CNMC multó a Apple y Amazon con 194 millones de euros por incluir cláusulas anticompetitivas en los contratos que regulaban las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple e instó a las dos empresas a que adoptaran las medidas necesarias para cesar sus conductas anticompetitivas.

Sin embargo, el organismo señala que no fue hasta mayo de 2025 cuando estas eliminaron las cláusulas que restringían el número de revendedores de productos Apple en Amazon y que limitaban los espacios publicitarios de Amazon para los competidores de Apple.

De este modo, el 1 octubre de 2025, el Consejo de la CNMC declaró que Amazon y Apple incumplieron la resolución de julio de 2023, al no haber cesado las conductas sancionadas hasta mayo de 2025, una vez que recibieron la propuesta de incumplimiento de la Dirección de Competencia.

En este sentido, el Consejo instó a la Dirección de Competencia la incoación de un expediente sancionador por existir indicios de infracción, como consecuencia del incumplimiento.

La incoación de este expediente, que se inicia tras haber sido denegada por los tribunales la suspensión cautelar solicitada por ambas empresas, "no prejuzga el resultado final de la investigación", abriéndose un periodo máximo de 3 meses para la instrucción del mismo y para su resolución por la CNMC.

Asimismo, la CNMC recuerda que tanto la resolución sancionadora de 2023 como la de incumplimiento de 2025 han sido recurridas ante la Audiencia Nacional y se encuentran pendientes de sentencia.