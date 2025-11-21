La CNMC alerta sobre llamadas falsas que suplantan su identidad para reclamar pagos de la luz

Archivo - La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, durante la primera jornada del VI Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 21 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado este viernes de una campaña de llamadas fraudulentas en la que personas desconocidas se hacen pasar por el organismo para reclamar supuestas deudas en la factura de la luz.

"En las últimas horas hemos detectado una campaña de 'spoofing' telefónico: personas desconocidas están llamando a ciudadanos fingiendo ser la CNMC y reclamando supuestas deudas en la factura de la luz, incluso facilitando números de cuenta para hacer transferencias 'urgentes'", ha detallado el organismo presidido por Cani Fernández en su página web.

El regulador ha advertido de que nunca solicita pagos ni datos bancarios por teléfono y pide a los ciudadanos que cuelguen de inmediato y reporten a las autoridades estos intentos de estafa. "Estas llamadas no son de la CNMC", ha añadido.

"Los estafadores están utilizando técnicas que hacen que en tu móvil aparezca nuestro número oficial, pero no somos nosotros", ha criticado.

Con todo, la CNMC ha agradecido la ayuda para frenar este tipo de estafas, ha pedido a la ciudadanía estar alerta y compartir este aviso.